Подружки ей завидуют: родила ребенка и бросила учебу школьница под Новосибирском

Теперь она хочет снова поступить в лицей на дошкольного психолога. И первым делом решила простить отца ребенка, чтобы суд не добавил ему срок за запретную любовь.

Под Новосибирском лицеистка родила ребенка, бросив учебу — подружки ей завидуют

Почему 16-летняя девочка будет воспитывать ребенка без его отца — в материале КП-Новосибирск.

Жители села Кочки Новосибирской области поздравляют 16-летнюю лицеистку Лидию Слышину* с рождением дочери. Вот только мама Лиды не знает, радоваться ей или плакать. Женщина растила троих детей почти одна, младшему сыну 8 лет — и еще один ребенок совсем не кстати.

— Кто отец — мы знаем. У него родственники в Довольном живут. Он старше моей дочери на три года. Дочь окончила девять классов, пошла в лицей и познакомилась с парнем в общей компании. В Новый год она привела его в дом, познакомила нас. А весной ошарашила: «Мама, я беременна». 8 ноября у меня появилась внучка, — рассказала КП-Новосибирск мама Лиды — Надежда Слышина*.

В Кочковском межрайонном аграрном лицее рассказали, что Лида поступила в 2019 году, проучилась около двух месяцев, причем ходила на занятия всего 10 дней. Потом пришла ее мама и написала заявление об ее отчислении, так как лицеистка забеременела.

Вот только семейная жизнь у подростков не заладилась. Сначала отец Лиды был против отношений, а потом и отец ребенка оказался за решеткой. Родители говорят, за кражу. Кстати, мог бы понести ответственность и за беременность несовершеннолетней. Лида зачала ребенка буквально за две недели до 16-летия.

— Я про него сразу все поняла: Фигаро здесь, Фигаро там. Теперь он по колониям области так же прыгает, с него алиментов даже не возьмешь! Мой бывший муж сказал: «Не нужен мне внук от такого человека». Был категорически против. Но я решила дочку поддержать. Сама оформляла пособия и выплаты на ребенка. Государство уже выплатило 21 тысячу рублей за месяц, — говорит Надежда Слышина.

Кочковский район входит в тройку самых бедных в регионе, средняя зарплата здесь не превышает 20,4 тысячи рублей. Подружки Лиды по лицею неофициально признаются, что даже немного завидуют ей. Мол, родила, не учится, получает «зарплату от государства». Но сама Лида уже не так воодушевлена ранним материнством.

— Родила я для себя, а не для того, чтобы прогуливать учебу и работу. И пособие, которое я получаю, не такое уж большое, чтобы ради этого рожать, — призналась Лида Слышина.

Теперь Лида хочет снова поступить в лицей на дошкольного психолога. И первым делом решила простить отца ребенка, чтобы суд не добавил ему срок за запретную любовь.

— У нас все хорошо, мы общались с семьей жениха и с ПДН. Суд прекратил уголовное дело о растлении несовершеннолетней по согласию сторон. Что касается всех разговоров подростков, то они дети и ничего не понимают. Как можно рожать ради денег? Рожала она по залету, боялась делать аборт, вот и все, — добавила Надежда Слышина. — Теперь опека каждый месяц у нас в гостях с проверками. Чему тут завидовать?..

* Имена изменены по просьбе героев.

Источник: nsk.kp.ru