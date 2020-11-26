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«Восстали из-под земли» убитые из-за коронавируса норки

13:00 26.11.2020 Фото: pixabay.com
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Всемирная организация здравоохранения подтвердила восприимчивость норок к коронавирусу, что делает их опасными для людей.

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5 ноября в Дании решили уничтожить всех норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Убитые из-за коронавируса норки «восстали из-под земли» недалеко от города Хольстебро в Дании. Об этом сообщает радио DR.

Отмечается, что убитых норок закопали на глубину около одного метра, однако они все равно поднялись из-под земли. Тела животных набухают в результате образования в них животных газов.

«Это естественный процесс, который мы постарались учесть, положив сверху больше почвы», — объяснил пресс-секретарь датской полиции Томас Кристенсен. Однако этого оказалось недостаточно, и вскоре трупы норок стали появляться над землей. По словам Кристенсена, риск заражения от них мал, но он все равно есть, так как на телах могут остаться бактерии.

5 ноября в Дании решили уничтожить всех норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. У этих животных обнаружили инфекцию, которая распространяется на людей и способствует ослаблению способности к образованию антител. В настоящее время зарегистрировано 12 человек с таким вирусом. Позже стало известно, что власти еще не приняли окончательного решения и раздумывают над тем, что делать с животными.

Всемирная организация здравоохранения подтвердила восприимчивость норок к коронавирусу, что делает их опасными для людей. В связи с этим существует риск того, что популяция этих животных может способствовать передаче вируса.

Источник: lenta.ru

COVID-19 коронавирус норка пандемия
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От редакции

Почему так плохо закопали?

Аноним, 26 ноября 2020 13:25
Норок жалко ...

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