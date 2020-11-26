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Результаты тестов на COVID-19 можно будет узнать на «Госуслугах»

12:15 26.11.2020 Фото: pixabay.com
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Загрузка на портал результатов тестов на COVID происходит в течение часа после их получения.

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На сегодняшний день в России зарегистрировано несколько отечественных тест-систем, которые могут использоваться для исследований на коронавирусную инфекцию
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Минцифры РФ совместно с Роспотребнадзором запустили на едином портале госуслуг новый сервис, благодаря которому результаты тестов на коронавирус будут загружаться в личный кабинет пользователя на портале, говорится в сообщении министерства.

"Пользователи портала, сдавшие тесты в лабораториях, интегрированных с информационной системой Роспотребнадзора, смогут получать на госуслугах уведомления о готовности результатов. Сами результаты будут загружаться в виде QR-кода в мобильное приложение "Госуслуги Стопкоронавирус", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что загрузка на портал результатов тестов на COVID происходит в течение часа после их получения.

COVID-19 коронавирус пандемия
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