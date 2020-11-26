27 ноября - День оценщика в России: Традиции и история важного профессионального праздника

В мероприятиях по случаю Дня оценщика 2020 принимают участие все, кто имеет отношение к определению стоимости имущества.

День оценщика отмечается в России ежегодно 27 ноября

Дата в 2020 году: 27 ноября, пятница

Традиции: корпоративные мероприятия; вручение грамот и дипломов; семинары, конференции

Сделки купли-продажи имущества должны проходить по справедливой цене. Её определение – сложная задача, учитывающая множество факторов. Примером является установление стоимости предприятия, производства, необходимых вложений. Существуют специалисты, занимающиеся подобной деятельностью. Им посвящён профессиональный праздник.

Когда отмечают

День оценщика отмечается в России ежегодно 27 ноября. Он не является общегосударственным выходным. Событие пока не закреплено на официальном уровне в перечне памятных дат Российской Федерации.

Кто празднует

В мероприятиях по случаю Дня оценщика 2020 принимают участие все, кто имеет отношение к определению стоимости имущества. В их число входят эксперты по недвижимости, транспорту, производству, технике. Праздник отмечается преподавателями, студентами, выпускниками профильных учебных заведений. К торжествам присоединяются их друзья, знакомые, родственники, близкие люди.

История и традиции праздника

Событие носит неформальный характер. Оно пока не получило официального статуса, закреплённого указом главы государства. Вскоре, после возникновения в России должности оценщика, появился запрос на чествование её работников.

Впервые День оценщика было предложено праздновать 27 ноября в 1999 году. Инициативу опубликовали на одном из интернет-ресурсов, посвящённых профессиональной деятельности специалистов данной области. К тому времени было сформировано целое направление бизнеса, предоставляющее услуги по определению стоимости имущества.

Обычай подразумевает проведение застолий. Они объединяют коллег, родственников, друзей и знакомых. В адрес виновников торжества произносят пожелания здоровья и успехов в ответственном труде. Звучат поздравления, тосты, завершаемые звоном бокалов. Собравшиеся делятся накопленным опытом, обсуждают законодательные нормы и новости.

Руководители компаний вручают памятные подарки: сувенирную и тематическую продукцию. Главы компаний выступают с обращением к сотрудникам. В них говорится о предстоящих задачах и важной роли каждого служащего в жизни организации.

Во многих фирмах в День оценщика устраиваются корпоративные мероприятия. Они включают в себя развлечения, командные конкурсы, в которых нужно проявить ловкость, эрудицию. Победителям полагаются ценные призы. Лучших работников премируют и повышают в должностях. Проходят церемонии награждения почётными грамотами, дипломами за выдающиеся достижения.

Сообщества оценщиков организовывают научно-практичекие конференции, семинары. В их ходе обсуждается проблематика отрасли, повышается квалификация работников.

О профессии

Оценщики ведут деятельность по определению стоимости имущества. Они устанавливают изношенность, доходность производственных фондов, недвижимости. Их работа необходима для привлечения инвестиций. Эксперты руководствуются нормативными актами РФ и должны в обязательном порядке страховать собственную ответственность.

Карьера начинается после получения образования в профильном учебном заведении. В нём осваиваются базовые и специальные дисциплины, получаются юридические знания. Путь в профессию, которая относится к числу престижных, может проходить через деятельность, смежную с оценкой активов.

Труд связан с высокими финансовыми рисками. Ошибки могут повлечь убытки клиентов или третьих лиц, которые необходимо компенсировать. В России данный вид услуг подвержен большому давлению со стороны контролирующих органов. Представители отрасли отмечают неоправданное и чрезмерное вмешательство государства в её работу.

Источник: my-calend.ru