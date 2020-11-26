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«Первый раз слышу о такой женщине»: прокомментировал сообщения о «знакомой» Путина Песков

12:45 26.11.2020 Фото: кремлин.ру
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Он также добавил, что не читал материалы СМИ про эту женщину.

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СМИ сообщили, что у российского президента есть знакомая по имени Светлана Кривоногих, владеющая элитной недвижимостью в Москве, Петербурге и Сочи

В Кремле никогда не слышали о Светлане Кривоногих, которую некоторые СМИ назвали знакомой президента Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что у российского президента есть знакомая по имени Светлана Кривоногих, владеющая элитной недвижимостью в Москве, Петербурге и Сочи.
"Я первый раз слышу вообще о такой женщине и ничего не могу вам сказать на этот счет. Меня спрашивали об этой фамилии, я никогда об этом не слышал, ничего не знаю", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, знает ли он о знакомой Путина по имени Светлана Кривоногих.

Он также добавил, что не читал материалы СМИ про эту женщину.

компромат президент элитная недвижимость Светлана Кривоногих Владимир Путин
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От редакции

Это правда?

Аноним, 26 ноября 2020 13:34
Ничего не слышу, ничего не вижу, ничего никому не скажу! - Надпись на двери кабинета Пескова

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