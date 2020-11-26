Оставил детей на улице: снес чужой дом житель Новосибирской области

В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в инкриминируемых преступлениях.

В Новосибирской области мужчине предъявлено обвинение в самовольном сносе жилого дома

Следственными органами Следственного комитета России по Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее иные тяжкие последствия), ч.1 ст. 330 УК РФ (самоуправство).

В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в инкриминируемых преступлениях.

По версии следствия, 17 марта 2020 года супружеская пара приобрела земельный участок, расположенный в микрорайоне Дом отдыха Мочище д.п. Мочище Новосибирского района Новосибирской области. В ходе землеустроительных работ глава семейства обнаружил, что на приобретенном земельном участке расположен дом, находящийся в муниципальной собственности, в котором проживают две семьи с несовершеннолетними детьми, одна из которых - по договору социального найма. Мужчина неоднократно предпринимал попытки выселить жильцов, после чего, 15 мая 2020 года самовольно, при помощи строительной техники, снес жилое помещение с личными вещами проживающих в нем лиц. В результате противоправных действий подозреваемого мэрии города Новосибирска был причинен значительный ущерб, а семьи с несовершеннолетними детьми лишились единственного жилья.

По уголовному делу продолжается необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённых преступлений. Расследование продолжается.

Источник: СК