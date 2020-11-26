Начали утолять голод хлебом обедневшие жители России

Россияне стали чаще покупать хлеб на фоне снижения доходов

Продажи выросли впервые за пять лет, участники рынка связывают это с падением доходов россиян. По данным Росстата, во втором квартале текущего года реальные доходы упали на рекордные на 8,4%.

По итогам 2020 продажи хлеба в России в натуральном выражении могут увеличиться более чем на 60 тыс. т, до 7,95 млн т, по сравнению с предыдущим годом, следует из прогноза аналитической компании BusinesStat.

В Российском союзе пекарей (РСП) сообщили, что это стало первым ростом продаж хлеба за последние пять лет, передает газета. Рынок вырос и в денежном выражении, отметили в Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК). По их оценкам, за январь—сентябрь продажи хлеба увеличились на 2,9% год к году, до 552,7 млрд руб.

На фоне снижения доходов в кризис изменились приоритеты потребителей, которые стали чаще покупать сытные продукты, указал президент РСП Алексей Лялин.По данным Росстата, во втором квартале 2020 реальные доходы россиян упали на рекордные на 8,4%, а в третьем квартале — на 4,8%.

Тенденция роста продаж хлеба в последний раз наблюдалась в 2008 году, отметил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. По его словам, продажи хлеба как одного из самых дешевых продуктов всегда растут в кризисные периоды.

В апреле средняя российская семья тратила на покупку продуктов питания 46% всех своих расходов, что стало рекордным показателем, сообщал исследовательский холдинг «Ромир». По сравнению с прошлым годом индекс трат на продукты вырос почти в полтора раза.

Согласно расчетам экономистов ВШЭ, кризис из-за пандемии привел к тому, что 6,1% работающих представителей российского среднего класса перешли в категорию бедных. Если по итогам 2019 года доходы ниже прожиточного минимума были у 12,3% населения, то в первом полугодии 2020 года уровень бедности составил 13,2% населения.