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Начали утолять голод хлебом обедневшие жители России

15:15 26.11.2020 Фото: pixabay.com
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Согласно расчетам экономистов ВШЭ, кризис из-за пандемии привел к тому, что 6,1% работающих представителей российского среднего класса перешли в категорию бедных.

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Россияне стали чаще покупать хлеб на фоне снижения доходов

Продажи выросли впервые за пять лет, участники рынка связывают это с падением доходов россиян. По данным Росстата, во втором квартале текущего года реальные доходы упали на рекордные на 8,4%.
По итогам 2020 продажи хлеба в России в натуральном выражении могут увеличиться более чем на 60 тыс. т, до 7,95 млн т, по сравнению с предыдущим годом, следует из прогноза аналитической компании BusinesStat.

В Российском союзе пекарей (РСП) сообщили, что это стало первым ростом продаж хлеба за последние пять лет, передает газета. Рынок вырос и в денежном выражении, отметили в Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК). По их оценкам, за январь—сентябрь продажи хлеба увеличились на 2,9% год к году, до 552,7 млрд руб.

На фоне снижения доходов в кризис изменились приоритеты потребителей, которые стали чаще покупать сытные продукты, указал президент РСП Алексей Лялин.По данным Росстата, во втором квартале 2020 реальные доходы россиян упали на рекордные на 8,4%, а в третьем квартале — на 4,8%.
Тенденция роста продаж хлеба в последний раз наблюдалась в 2008 году, отметил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. По его словам, продажи хлеба как одного из самых дешевых продуктов всегда растут в кризисные периоды.

В апреле средняя российская семья тратила на покупку продуктов питания 46% всех своих расходов, что стало рекордным показателем, сообщал исследовательский холдинг «Ромир». По сравнению с прошлым годом индекс трат на продукты вырос почти в полтора раза.

Согласно расчетам экономистов ВШЭ, кризис из-за пандемии привел к тому, что 6,1% работающих представителей российского среднего класса перешли в категорию бедных. Если по итогам 2019 года доходы ниже прожиточного минимума были у 12,3% населения, то в первом полугодии 2020 года уровень бедности составил 13,2% населения.

бедность доходы нищета хлеб
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От редакции

Стали чаще покупать хлеб?

Аноним, 26 ноября 2020 15:28
Из категории в категорию, то один хлеб ест, то выживает на 25 000 в месяц.
Замечательные категории, просто великолепные, что еще, для жизни надо.
1, 26 ноября 2020 16:08
"По итогам 2020 продажи хлеба в России в натуральном выражении могут увеличиться более чем на 60 тыс. т, до 7,95 млн т, по сравнению с предыдущим годом"

То есть вырастут на 0,76%. Из-за колебания меньше процента делать такие выводы это нормально?

"..за январь—сентябрь продажи хлеба увеличились на 2,9% год к году."

Здесь в денежном выражении, видимо из-за подорожания хлеба, на уровне инфляции, то есть скорее показатель того, что хлеб едят также.

В итоге заголовок - это выдача желаемого за действительное.

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