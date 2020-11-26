В открытый колодец попали авто в центре Бердска: Экс-пожарный устранил проблему в 3 секунды. Смотрите видео

Андрей полагает, что крышка отлетела случайно после того, как по люку проехал тяжелый грузовик. Если бы из-за дыры на проезжей части случилось ДТП, отвечать бы пришлось КБУ.

На месте открытого люка родители нередко паркуют авто в ожидании детей из ДХШ "Весна"

Вечером 25 ноября автомобилисты пожаловались в «Курьер. Среда. Бердск» на открытый люк прямо на проезжей части. Некоторые даже попали в него колесами, поскольку колодезная «дыра» не была обозначена. И случилось это возле детской художественной школы «Весна» на ул. К. Маркса, где обычно родители ждут в припаркованных авто своих детей с занятий.

- Прямо на дороге открыт канализационный колодец. Я туда попала, когда детей забирала из художки вечером. Слава Богу, машину не повредила. Но, думаю, не одно авто сегодня побьют на том месте, - рассказала накануне «Курьер. Среда. Бердск» Юлия.

На утро 26 ноября колодец был по-прежнему благополучно открыт. Вокруг следы протекторов — очевидно, что автомобили проезжали по «дыре». Но о пострадавших редакции пока неизвестно.

Во время съемок «места происшествия» подъехал бердчанин на «Киа» и в несколько секунд устранил проблему. Он просто накрыл колодец валявшейся рядом тяжелой крышкой.

- Я служил в пожарной охране, поэтому привык. Но я уже на пенсии, - отметил водитель, представившийся Андреем.

Он, по его словам, ждал ребенка с занятий в художественной школе. А когда увидел фотографирующего открытый люк человека, решил, что это хозяин пострадавшего авто фиксирует место для «разбора полетов».

По мнению Андрея, скорее всего, крышку канализационного колодца случайно снес тяжелый грузовик:

- Видите широкие протекторы — грузовая машина проехала и, видимо, перевернула крышку. Из КБУ должны ездить и закрывать люки в подобных случаях. Потому что, если случится авария, он будет отвечать.

В это время в нескольких метрах у «Весны» стояли несколько авто. Как правило родители паркуются в ожидании своих чад на противоположной от колодца стороне дороги. Но бывает, что все места заняты, и тогда цепочка машин выстраивается и вдоль второй полосы движения. Другого места для парковки просто нет.

Андрей, увидев опасную ситуацию на дороге, оперативно устранил ее

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