Задавила насмерть мужчину в розовой рубашке и с усами с проседью электричка на остановке у Обского моря под Бердском

В настоящее время сотрудники транспортной полиции устанавливают личность погибшего и все обстоятельства произошедшего. Приметы погибшего.



Всех, кому что-либо известно о личности погибшего, сотрудники транспортной полиции просят обратиться в дежурную часть

В Новосибирске зафиксирован факт смертельного травмирования. Накануне в дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Инская поступило сообщение о травмировании человека электропоездом. Происшествие случилось около 19 часов вечера вблизи остановочной платформы Обское море на перегоне станций Сеятель – Бердск. В настоящее время сотрудники транспортной полиции устанавливают личность погибшего и все обстоятельства произошедшего.

Приметы погибшего: на вид 45-55 лет, рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения, носил усы с проседью.

Был одет в черные кожаные демисезонные полуботинки, черные брюки, розовую рубашку, темно-синий пиджак, коричневый клетчатый шарф, черную утепленную болоньевую куртку.

Всех, кому что-либо известно о личности погибшего, сотрудники транспортной полиции просят обратиться в дежурную часть ЛО МВД России на станции Инская: 8 (383) 338-24-61.

Кроме того, транспортная полиция напоминает: переход железнодорожных путей в неположенном месте может привести не только к сбою в работе железнодорожного транспорта, но и к тяжелому увечью или гибели пешехода. Безопасным расстоянием для движения вдоль железнодорожного пути считается пять и более метров до ближайшего рельса. Категорически запрещено стоять в междупутье при прохождении встречных поездов!