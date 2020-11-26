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Показали новое фото малышки "из шкафа". Мать полгода морила голодом Полину

13:16 26.11.2020 Фото: Константина Шестакова
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Полина из Карпинск активно развивается и набирает вес.

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В таком состоянии Полину нашли друзья матери

Малышка Полина из Карпинска, которую мать почти полгода держала в шкафу и морила голодом, активно развивается и набирает вес. Об этом в своем Facebook сообщил пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков.

- Ребенок, доставленный из Карпинска в ОДКБ, чувствует себя хорошо. Малышка весит уже 5400, активная, улыбается, смеется, активно играет игрушками, общительная, - отметил Шестаков.

История Полины прогремела на всю страну в середине октября, когда истощенную малышку нашли подруги ее матери. Даже родители женщины не знали о существовании новорожденной. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Истязание», а 37-летнюю Юлию Зыкову отправили в психоневрологический диспансер для прохождения экспертизы на вменяемость.

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За полтора месяца в больнице малышка набрала более двух килограммов

Остальные дети Юлии Зыковой сейчас находятся у ее родителей. Известно, что 13-летний сын помогал матери с уходом за истощенной малышкой, а трехлетняя девочка всем рассказывала в садике, что у нее дома есть живая кукла. Вот только верить словам ребенка никто не хотел, да и как тут поверишь, что в соседнем доме голодом морят ни в чем невинное дитя.

Бывший муж Зыковой покинул Свердловскую область, но перед этим подписал соглашение на воспитание детей бабушкой и дедушкой.

истощение малышка из шкафа покушение на убийство
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