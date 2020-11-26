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Репер Джиган попал в перестрелку в центре Москвы

23:20 26.11.2020 Фото: wikimedia.org
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Джиган тем временем молчит и не дает никаких комментариев.

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Рэперу удавалось достаточно долго скрывать свою зависимость от запрещенных препаратов

Запечатленный на видео конфликт не на шутку напугал поклонников артиста. Сам Джиган пока ничего не комментировал.

После скандального поведения Джигана в Майами, мужчина, казалось бы, остепенился. Последние громкие информационные поводы уже не связаны с его именем. Рэпер тем временем усиленно занимается творчеством. Периодически он посещает светские мероприятия, но теперь уже в компании и под строгим присмотром законной жены.

Поклонники удивлены, что рэперу удавалось достаточно долго скрывать свою зависимость от запрещенных препаратов. О том, что он употреблял их неоднократно, свидетельствует курс лечения в рехабе и подмосковной наркологической клинике.

Как выяснилось сейчас, это еще не все скелеты из шкафа знаменитого артиста. На днях в сети появилось видео, на котором Джиган запечатлен в эпицентре перестрелки. Судя по происходящему, конфликт случился на одной из кухонь. Профессиональное оборудование и поверхности свидетельствовали, что это ресторан.

Где именно он находится, так и осталось загадкой. Некоторые источники твердят, что все происходило в Москве.

На видео запечатлено, как между неизвестными мужчинами вспыхивает конфликт. Джиган при этом присутствует, но наблюдает со стороны и не вмешивается. В какой-то момент мужчины кидаются друг на друга, один из них достает пистолет и стреляет.

Все присутствующие в момент выстрела рефлекторно пугаются. После нескольких секунд замешательства, участники событий кидаются на неизвестного, осуществившего выстрел.

По кадрам заметно, что мужчина ни в кого не попал, но о серьезности конфликта свидетельствуют эмоции на лицах участников разборки.

Пользователи сети, посмотревшие видео, предполагают, что оно свежее, но преданные поклонники в этом сомневаются. Джиган в последнее время сильно поправился, а на фотографии выглядит худым. К тому же все участники событий одеты достаточно легко, что говорит об одном – конфликт случился в теплое время года.

Некоторые комментаторы предполагали, что это часть клипа, но до сих пор ни в одном видеоролике Джигана подобных сцен не было.

Самые любопытные пользователи сети пытаются выяснить, кто еще запечатлен на видео. Джиган тем временем молчит и не дает никаких комментариев.

Источник: kleo.ru

выстрелы конфликт рэпер Джиган
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