Репер Джиган попал в перестрелку в центре Москвы

Рэперу удавалось достаточно долго скрывать свою зависимость от запрещенных препаратов

Запечатленный на видео конфликт не на шутку напугал поклонников артиста. Сам Джиган пока ничего не комментировал.

После скандального поведения Джигана в Майами, мужчина, казалось бы, остепенился. Последние громкие информационные поводы уже не связаны с его именем. Рэпер тем временем усиленно занимается творчеством. Периодически он посещает светские мероприятия, но теперь уже в компании и под строгим присмотром законной жены.

Поклонники удивлены, что рэперу удавалось достаточно долго скрывать свою зависимость от запрещенных препаратов. О том, что он употреблял их неоднократно, свидетельствует курс лечения в рехабе и подмосковной наркологической клинике.

Как выяснилось сейчас, это еще не все скелеты из шкафа знаменитого артиста. На днях в сети появилось видео, на котором Джиган запечатлен в эпицентре перестрелки. Судя по происходящему, конфликт случился на одной из кухонь. Профессиональное оборудование и поверхности свидетельствовали, что это ресторан.

Где именно он находится, так и осталось загадкой. Некоторые источники твердят, что все происходило в Москве.

На видео запечатлено, как между неизвестными мужчинами вспыхивает конфликт. Джиган при этом присутствует, но наблюдает со стороны и не вмешивается. В какой-то момент мужчины кидаются друг на друга, один из них достает пистолет и стреляет.

Все присутствующие в момент выстрела рефлекторно пугаются. После нескольких секунд замешательства, участники событий кидаются на неизвестного, осуществившего выстрел.

По кадрам заметно, что мужчина ни в кого не попал, но о серьезности конфликта свидетельствуют эмоции на лицах участников разборки.

Пользователи сети, посмотревшие видео, предполагают, что оно свежее, но преданные поклонники в этом сомневаются. Джиган в последнее время сильно поправился, а на фотографии выглядит худым. К тому же все участники событий одеты достаточно легко, что говорит об одном – конфликт случился в теплое время года.

Некоторые комментаторы предполагали, что это часть клипа, но до сих пор ни в одном видеоролике Джигана подобных сцен не было.

Самые любопытные пользователи сети пытаются выяснить, кто еще запечатлен на видео. Джиган тем временем молчит и не дает никаких комментариев.

Источник: kleo.ru