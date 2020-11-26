Залили каток "Чайка" на озере в лесу около ул. Морской размером с футбольное поле Алексей Андреев с братом в Бердске. Эксперимент сняли на видео

"Если установить генератор, можно обеспечить каток освещением. Будет удобно посещать его в вечернее время. Если будут ходить люди, то там уже что-то придумаем. На сегодня задача номер один- залить лед"- Алексей о трудностях в создании льда на озере.

Алексей идет в первый раз тестировать лёд

В Бердске появился сказочный каток. Находится он в лесу между деревьями, лёд залили поверх замершего озера. Идея с необычном использованием водоёма принадлежит местному жителю Алексею Андрееву. «Курьер. Среда. Бердск» в личной беседе узнал у мужчины, как происходит обустройство катка, с какими проблемами сталкиваются при облагораживание льда, и как возникла идея с лесным катком.

Алексей утверждает, что идея катка очень проста, сибиряк хотел иметь место, где можно покататься на коньках прямо возле дома. Каток залит рядом с домом по улице Морская 2-а, 12.

- На прошлых выходных ко мне приехал брат. Мы собрались гулять по лесу, когда шли, заметили озеро. Я подумал, горазда интересней залить лёд именно в этом водоёме. Да и вода есть. С этого все началось,- с энтузиазмом рассказывает мужчина сегодня, 26 ноября.

Сибиряки вернулись на озеро уже с лопатами. Расчистив снег, провели тестовое катание, чтобы понять, пригоден ли лед. Также мужчины проверили лёд на прочность и толщину - сделав в нем отверстие, которое показало качество льда.

Мужчины тестируют лед

- Сейчас нам нужна мотопомпа, чтобы сверху залить второй слой льда, он будет более гладкий, ровный. На таком очень хорошо кататься,- утверждает сибиряк.

Мужчина также признается, кроме помпы не хватает рук. Площадь озера приблизительно равна одному футбольному полю.

- Озеро слишком большое для двух человек, поэтому будет здорово, если найдутся добровольцы, которые помогут нам с расчисткой снега,- просит помощи Алексей.

Бердчанам очень с открытием катка

У мужчин было несколько идей, как назвать лесной каток. Остановились на наименовании «Чайка». Алексей с братом имеют много планов на озеро.

- Если установить генератор, можно обеспечить каток освещением. Будет удобно посещать его в вечернее время. Если будут ходить люди, то там уже что-то придумаем. На сегодня задача номер один- залить лед,- рассказал о задумках мужчина.

После заливки льда катком смогут пользоваться все желающие. Всю информацию о « Чайке» Алексей с братом публикуют в группе социальной сети «Вконтаке» и на видеоплатформе «youtube».

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