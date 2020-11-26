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Кто таскал за волосы и швырял на кровать маленького пациента в туберкулезной больнице Новосибирска? СК нашел виновных

14:10 26.11.2020 Фото: Стоп кадр
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В настоящее время подозреваемым предъявлено обвинение в инкриминируемых преступлениях.

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В настоящее время подозреваемым предъявлено обвинение в инкриминируемых преступлениях.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области продолжается расследование уголовных дел в отношении двух медицинских сестер филиала детской туберкулезной больницы ГБУЗ НСО «Государственная областная Новосибирская клиническая туберкулезная больница», подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением).

Следствием установлено, что 2 ноября 2020 года в утреннее время 35-летняя медицинская сестра находилась в палате вместе с малолетней пациенткой. Поскольку ребенок проснулся и встал с кровати до подъема, медицинская сестра посчитала, что он нарушает установленный распорядок дня. Однако вместо того, чтобы уложить последнего спать, она с силой схватила его рукой за волосы, после чего ударила ладонью по лицу, причинив малолетней физическую боль и страдания. После этого, в дневное время 4 ноября 2020 года, снова наблюдая за тем, как девочка не спит во время сон часа и ходит по палате, подозреваемая с силой схватила последнюю рукой за волосы, подняла над полом и с силой кинула на кровать.

Кроме того, следователями СК России был установлен еще один факт совершения аналогичных противоправных действий другим сотрудником больницы в отношении малолетнего ребенка. Так, 3 ноября 2020 года в послеобеденное время 55-летняя медицинская сестра посчитала, что малолетний пациент не спит во время сон часа, подошла к ребенку и с силой ударила ладонью в область спины, причинив тем самым физическую боль и страдания.

В настоящее время подозреваемым предъявлено обвинение в инкриминируемых преступлениях.

Также следственными органами СК России по Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела по факту совершения руководством ГБУЗ НСО «Государственная областная новосибирская клиническая туберкулезная больница» преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), возбужденного в рамках расследования вышеуказанных уголовных дел.

Расследование уголовных дел продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова

за волосы медсестра швыряла ребенка
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