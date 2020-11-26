Огромный астероид за 17,5 миллиарда долларов пролетит мимо Земли в воскресенье 29 ноября 2020 года

По расчетам экспертов, небесное тело приблизится к нашей планете утром 29 ноября

Ученые подсчитали общую стоимость полезных ископаемых, которые в себе содержит небесное тело.

Мимо Земли пронесутся 17,5 миллиардов долларов. Это стоимость полезных ископаемых на гигантском астероиде, который отследили в НАСА. По расчетам экспертов, небесное тело приблизится к нашей планете утром 29 ноября. Спектральный анализ показал, что астероид содержит большие запасы особо ценных металлов, например никеля и кобальта. Он пролетит на расстоянии в десять раз превышающем дистанцию от Земли до Луны. Так что угрозы космический исполин не представляет. Но его богатства нам так и не достанутся.

Источник: 5-tv.ru