Астрологический прогноз на пятницу 27 ноября 2020 года для каждого знака зодиака

Критический день у рыб. Ваша нервозность и эмоциональная восприимчивость сегодня достигнут предела.

Гороскоп на 27 ноября 2020 года

Гороскопы

КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII–20.I)

Звезды предупреждают об опасности для здоровья или агрессии со стороны недоброжелателей. Существует опасность клеветы или осложнения отношений в личной жизни. Будьте осмотрительны в общении, не приближайте к себе ненадежных людей, избегайте новых знакомств. Проявите сдержанность в обещаниях или обязательствах. Внимательно отнеситесь к своему здоровью и здоровью своих близких.

ВОДОЛЕЙ (Aquarius, 21.I–19.II)

Хороший день для планирования новых дел. Не упускайте инициативу из своих рук и ни в коем случае не отступайте назад. Не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные задачи. Упущенное сейчас очень трудно будет наверстать в будущем.

РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III)

Критический день. Ваша нервозность и эмоциональная восприимчивость сегодня достигнут предела. Многие Рыбы будут подвержены различным испытаниям, роковым ударам и превратностям судьбы. Вам придется научиться справляться со своими эмоциями и предпринимать упреждающие действия против негативных проявлений со стороны вашего окружения. Избегайте выяснения отношений с близкими людьми. Самочувствие может резко ухудшиться, поэтому проведите день дома, предприняв все меры профилактики против хронических заболеваний.

ОВЕН (Aries, 21.III–20.IV)

Благоприятный день для обращения к начальству, в государственные учреждения или общественные организации. Ваш энтузиазм и деловитость заставит партнеров пойти на сотрудничество. Возможно совершение коммерческих операций, которые в скором будущем принесут желаемый результат. Для работников бюджетной сферы не исключено некоторое перемещение вверх по служебной лестнице. Во второй половине дня вероятны осложнения взаимоотношений из-за действий одного из домочадцев.

ТЕЛЕЦ (Taurus, 21.IV–21.V)

В этот день благоприятны любые поездки, новые знакомства, встречи со старыми друзьями. Однако все это потребует значительных денежных средств. Так-то измерьте свои возможности заранее. Новые планы потребуют от вас активности, расширения круга знакомств. Постарайтесь воздержаться от официальности и натянутости в поведении.

БЛИЗНЕЦЫ (Gemini, 22.V–21.VI)

Вероятный конфликт с близкими людьми придет к разрешению благодаря вашим дипломатическим талантам. Вечером постарайтесь не погружаться полностью в свои личные интересы и любимые занятия, иначе это приведет к новому конфликту. Оставьте место для общения.

РАК (Cancer, 22.VI–22.VII)

Поездки, путешествия и приобретения потребуют значительных денежных средств. Так что измерьте свои возможности заранее. А новые планы потребуют от вас активности, расширения круга знакомств, установления деловых контактов. Кроме того, вам придется постараться и для достижения гармонии в собственном доме.

ЛЕВ (Leo, 23.VII–23.VIII)

День обещает быть ярким и запоминающимся. Доброта и великодушие помогут установить доверительные отношения с партнерами. День благоприятен для путешествий, поездок, физических нагрузок, активного отдыха, водных процедур. Сочетание планет неблагоприятно для торговых и коммерческих операций.

ДЕВА (Virgo, 24.VIII–23.IX)

День обещает быть ярким и запоминающимся. Вы ощутите легкость и непринужденность. Дома воцарится полное взаимопонимание. Используйте любую возможность для путешествий, поездок и прогулок. Появится возможность переосмыслить прошлое и создать удачные планы на будущее. Благоприятный период для зачатия.

ВЕСЫ (Libra, 24.IX–23.X)

В этот день возможны перемены, контакты и новые знакомства. Но опасайтесь возникновения зависимости. Сегодня вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность как отголосок предыдущего дня. Подумайте об укреплении своего здоровья, прислушайтесь к собственной интуиции и избегайте неприятного общения.

СКОРПИОН (Scorpius, 24.X–22.XI)

В результате того, что вы справитесь с трудностями предыдущих дней, вам удастся заметно улучшить материальное положение и отношения с близкими людьми. В этот день вас ожидают деловые и личные свидания, а также оформление важных бумаг. Возможно даже серьезное предложение от любимого человека.

СТРЕЛЕЦ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)

День благоприятен для гармоничных семейных отношений, вступления в брак, зачатия. Желание перевернуть мир, а также неумение расслабиться приведут к проблемам со здоровьем или к мелким недоразумениям с внешним окружением, например с соседями. Желание перемен обусловит планирование нового путешествия или приведет к новому знакомству с интересным человеком.

Источник: supercook.ru