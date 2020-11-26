Новых 25 487 зараженных COVID-19 нашли за сутки на 26 ноября в России

За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 25 073 человека.

Нарастающим итогом выявлено 2 187990 случаев

За последние сутки в России выявлено 25487 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 5511 (21,6%).

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Республика Дагестан 0,6%



2. Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл 0,7%3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Калмыкия, Магаданская область, Республика Тыва, Пензенская область, Брянская область, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Мордовия, Оренбургская область, Ростовская область, Краснодарский край, Республика Татарстан 0,8%

Нарастающим итогом выявлено 2 187990 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 25 073 человека:

Москва – 6229

Санкт-Петербург – 1862

Нижегородская область – 677

Московская область – 644



Саратовская область – 571Архангельская область – 482Республика Карелия – 433Республика Саха (Якутия) – 396Свердловская область – 395Пензенская область – 379Хабаровский край – 378Мурманская область – 365Калужская область – 356Ульяновская область – 356Республика Крым – 353Тюменская область – 349Красноярский край – 330Тверская область – 321Омская область – 318Иркутская область – 284Курская область – 281Алтайский край – 278Кировская область – 275Ленинградская область – 273Воронежская область – 268Волгоградская область – 262Орловская область – 253Республика Коми – 252Пермский край – 244Томская область – 244Ростовская область – 236Рязанская область – 234Ханты-Мансийский автономный округ – 227Республика Алтай – 226Республика Бурятия – 224Забайкальский край – 224Владимирская область – 219Вологодская область – 201Карачаево-Черкесская Республика – 197Республика Хакасия – 197Новосибирская область – 193Самарская область – 192Ярославская область – 185Тамбовская область – 179Костромская область – 173Амурская область – 162Брянская область – 161Республика Чувашия – 156Тульская область – 148Оренбургская область – 148Приморский край – 144Кемеровская область – 143Калининградская область – 142Ставропольский край – 142Ивановская область – 141Белгородская область – 129Липецкая область – 124Республика Дагестан – 117Кабардино-Балкарская Республика – 117Республика Калмыкия – 116Ямало-Ненецкий автономный округ – 114Псковская область – 113Республика Северная Осетия - Алания – 112Камчатский край – 111Севастополь – 108Астраханская область – 101Сахалинская область – 100Краснодарский край – 98Новгородская область – 96Республика Ингушетия – 80Республика Башкортостан – 76Магаданская область – 73Республика Татарстан – 69Республика Адыгея – 66Республика Мордовия – 66Республика Марий Эл – 61Смоленская область – 57Республика Тыва – 51Челябинская область – 50Еврейская автономная область – 40Чеченская Республика – 32Курганская область – 32Чукотский автономный округ – 27Удмуртская Республика – 24Ненецкий автономный округ – 11

За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 685 492 человека.

За сутки подтверждено 524 летальных случаев с коронавирусом:

Санкт-Петербург – 79

Москва – 73

Красноярский край – 25

Московская область – 22

Ростовская область – 16



Владимирская область – 15Нижегородская область – 15Омская область – 14Воронежская область – 12Пермский край – 11Республика Бурятия – 11Республика Коми – 10Челябинская область – 10Алтайский край – 10Вологодская область – 9Республика Чувашия – 9Мурманская область – 8Республика Дагестан – 8Свердловская область – 8Ханты-Мансийский автономный округ – 8Забайкальский край – 8Краснодарский край – 7Ульяновская область – 7Иркутская область – 7Республика Крым – 6Ставропольский край – 6Новосибирская область – 6Республика Саха (Якутия) – 6Брянская область – 5Ивановская область – 5Волгоградская область – 5Оренбургская область – 5Саратовская область – 5Республика Хакасия – 5Республика Калмыкия – 4Самарская область – 4Приморский край – 4Курская область – 3Тульская область – 3Астраханская область – 3Севастополь – 3Республика Башкортостан – 3Ямало-Ненецкий автономный округ – 3Кемеровская область – 3Томская область – 3Костромская область – 2Липецкая область – 2Орловская область – 2Ярославская область – 2Республика Карелия – 2Ленинградская область – 2Кабардино-Балкарская Республика – 2Удмуртская Республика – 2Тюменская область – 2Камчатский край – 2Калужская область – 1Рязанская область – 1Смоленская область – 1Тверская область – 1Архангельская область – 1Республика Адыгея – 1Республика Ингушетия – 1Чеченская Республика – 1Республика Марий Эл – 1Республика Мордовия – 1Кировская область – 1Пензенская область – 1

За весь период от коронавируса умерло 38 062 человек.

По данным Роспотребнадзора за весь период проведено свыше 74,2 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 505 тыс.– за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 492 тыс. 333 человека.

Источник: стопкоронавирус.рф