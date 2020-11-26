Новых 25 487 зараженных COVID-19 нашли за сутки на 26 ноября в России

За последние сутки в России выявлено 25487 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 5511 (21,6%).
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Республика Дагестан 0,6%
3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Калмыкия, Магаданская область, Республика Тыва, Пензенская область, Брянская область, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Мордовия, Оренбургская область, Ростовская область, Краснодарский край, Республика Татарстан 0,8%
Нарастающим итогом выявлено 2 187990 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.
За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 25 073 человека:
Москва – 6229
Санкт-Петербург – 1862
Нижегородская область – 677
Московская область – 644
Архангельская область – 482
Республика Карелия – 433
Республика Саха (Якутия) – 396
Свердловская область – 395
Пензенская область – 379
Хабаровский край – 378
Мурманская область – 365
Ульяновская область – 356
Республика Крым – 353
Тюменская область – 349
Красноярский край – 330
Тверская область – 321
Омская область – 318
Иркутская область – 284
Алтайский край – 278
Кировская область – 275
Ленинградская область – 273
Воронежская область – 268
Волгоградская область – 262
Орловская область – 253
Республика Коми – 252
Томская область – 244
Ростовская область – 236
Рязанская область – 234
Ханты-Мансийский автономный округ – 227
Республика Алтай – 226
Республика Бурятия – 224
Забайкальский край – 224
Вологодская область – 201
Карачаево-Черкесская Республика – 197
Республика Хакасия – 197
Новосибирская область – 193
Самарская область – 192
Ярославская область – 185
Тамбовская область – 179
Амурская область – 162
Брянская область – 161
Республика Чувашия – 156
Тульская область – 148
Оренбургская область – 148
Приморский край – 144
Кемеровская область – 143
Ставропольский край – 142
Ивановская область – 141
Белгородская область – 129
Липецкая область – 124
Республика Дагестан – 117
Кабардино-Балкарская Республика – 117
Республика Калмыкия – 116
Псковская область – 113
Республика Северная Осетия - Алания – 112
Камчатский край – 111
Севастополь – 108
Астраханская область – 101
Сахалинская область – 100
Краснодарский край – 98
Республика Ингушетия – 80
Республика Башкортостан – 76
Магаданская область – 73
Республика Татарстан – 69
Республика Адыгея – 66
Республика Мордовия – 66
Республика Марий Эл – 61
Республика Тыва – 51
Челябинская область – 50
Еврейская автономная область – 40
Чеченская Республика – 32
Курганская область – 32
Чукотский автономный округ – 27
Удмуртская Республика – 24
За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 685 492 человека.
За сутки подтверждено 524 летальных случаев с коронавирусом:
Санкт-Петербург – 79
Москва – 73
Красноярский край – 25
Московская область – 22
Ростовская область – 16
Нижегородская область – 15
Омская область – 14
Воронежская область – 12
Пермский край – 11
Республика Бурятия – 11
Республика Коми – 10
Челябинская область – 10
Вологодская область – 9
Республика Чувашия – 9
Мурманская область – 8
Республика Дагестан – 8
Свердловская область – 8
Ханты-Мансийский автономный округ – 8
Забайкальский край – 8
Ульяновская область – 7
Иркутская область – 7
Республика Крым – 6
Ставропольский край – 6
Новосибирская область – 6
Республика Саха (Якутия) – 6
Брянская область – 5
Волгоградская область – 5
Оренбургская область – 5
Саратовская область – 5
Республика Хакасия – 5
Республика Калмыкия – 4
Самарская область – 4
Приморский край – 4
Тульская область – 3
Астраханская область – 3
Севастополь – 3
Республика Башкортостан – 3
Ямало-Ненецкий автономный округ – 3
Кемеровская область – 3
Томская область – 3
Липецкая область – 2
Орловская область – 2
Ярославская область – 2
Республика Карелия – 2
Ленинградская область – 2
Кабардино-Балкарская Республика – 2
Удмуртская Республика – 2
Камчатский край – 2
Калужская область – 1
Рязанская область – 1
Смоленская область – 1
Тверская область – 1
Архангельская область – 1
Республика Адыгея – 1
Чеченская Республика – 1
Республика Марий Эл – 1
Республика Мордовия – 1
Кировская область – 1
Пензенская область – 1
За весь период от коронавируса умерло 38 062 человек.
По данным Роспотребнадзора за весь период проведено свыше 74,2 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 505 тыс.– за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 492 тыс. 333 человека.
Источник: стопкоронавирус.рф