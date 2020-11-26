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За сутки на 26 ноября подтверждено 524 летальных случаев с коронавирусом в России

15:14 26.11.2020 Фото: pixabay.com
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За весь период от коронавируса умерло 38 062 человек.

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За последние сутки в России выявлено 25487 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России выявлено 25487 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 5511 (21,6%).

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Республика Дагестан 0,6%

2. Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл 0,7%
3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Калмыкия, Магаданская область, Республика Тыва, Пензенская область, Брянская область, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Мордовия, Оренбургская область, Ростовская область, Краснодарский край, Республика Татарстан 0,8%

Нарастающим итогом выявлено 2 187990 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 25 073 человека:

Москва – 6229
Санкт-Петербург – 1862
Нижегородская область – 677
Московская область – 644

Саратовская область – 571
Архангельская область – 482
Республика Карелия – 433
Республика Саха (Якутия) – 396
Свердловская область – 395
Пензенская область – 379
Хабаровский край – 378
Мурманская область – 365
Калужская область – 356
Ульяновская область – 356
Республика Крым – 353
Тюменская область – 349
Красноярский край – 330
Тверская область – 321
Омская область – 318
Иркутская область – 284
Курская область – 281
Алтайский край – 278
Кировская область – 275
Ленинградская область – 273
Воронежская область – 268
Волгоградская область – 262
Орловская область – 253
Республика Коми – 252
Пермский край – 244
Томская область – 244
Ростовская область – 236
Рязанская область – 234
Ханты-Мансийский автономный округ – 227
Республика Алтай – 226
Республика Бурятия – 224
Забайкальский край – 224
Владимирская область – 219
Вологодская область – 201
Карачаево-Черкесская Республика – 197
Республика Хакасия – 197
Новосибирская область – 193
Самарская область – 192
Ярославская область – 185
Тамбовская область – 179
Костромская область – 173
Амурская область – 162
Брянская область – 161
Республика Чувашия – 156
Тульская область – 148
Оренбургская область – 148
Приморский край – 144
Кемеровская область – 143
Калининградская область – 142
Ставропольский край – 142
Ивановская область – 141
Белгородская область – 129
Липецкая область – 124
Республика Дагестан – 117
Кабардино-Балкарская Республика – 117
Республика Калмыкия – 116
Ямало-Ненецкий автономный округ – 114
Псковская область – 113
Республика Северная Осетия - Алания – 112
Камчатский край – 111
Севастополь – 108
Астраханская область – 101
Сахалинская область – 100
Краснодарский край – 98
Новгородская область – 96
Республика Ингушетия – 80
Республика Башкортостан – 76
Магаданская область – 73
Республика Татарстан – 69
Республика Адыгея – 66
Республика Мордовия – 66
Республика Марий Эл – 61
Смоленская область – 57
Республика Тыва – 51
Челябинская область – 50
Еврейская автономная область – 40
Чеченская Республика – 32
Курганская область – 32
Чукотский автономный округ – 27
Удмуртская Республика – 24
Ненецкий автономный округ – 11

За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 685 492 человека.

За сутки подтверждено 524 летальных случаев с коронавирусом:

Санкт-Петербург – 79
Москва – 73
Красноярский край – 25
Московская область – 22
Ростовская область – 16

Владимирская область – 15
Нижегородская область – 15
Омская область – 14
Воронежская область – 12
Пермский край – 11
Республика Бурятия – 11
Республика Коми – 10
Челябинская область – 10
Алтайский край – 10
Вологодская область – 9
Республика Чувашия – 9
Мурманская область – 8
Республика Дагестан – 8
Свердловская область – 8
Ханты-Мансийский автономный округ – 8
Забайкальский край – 8
Краснодарский край – 7
Ульяновская область – 7
Иркутская область – 7
Республика Крым – 6
Ставропольский край – 6
Новосибирская область – 6
Республика Саха (Якутия) – 6
Брянская область – 5
Ивановская область – 5
Волгоградская область – 5
Оренбургская область – 5
Саратовская область – 5
Республика Хакасия – 5
Республика Калмыкия – 4
Самарская область – 4
Приморский край – 4
Курская область – 3
Тульская область – 3
Астраханская область – 3
Севастополь – 3
Республика Башкортостан – 3
Ямало-Ненецкий автономный округ – 3
Кемеровская область – 3
Томская область – 3
Костромская область – 2
Липецкая область – 2
Орловская область – 2
Ярославская область – 2
Республика Карелия – 2
Ленинградская область – 2
Кабардино-Балкарская Республика – 2
Удмуртская Республика – 2
Тюменская область – 2
Камчатский край – 2
Калужская область – 1
Рязанская область – 1
Смоленская область – 1
Тверская область – 1
Архангельская область – 1
Республика Адыгея – 1
Республика Ингушетия – 1
Чеченская Республика – 1
Республика Марий Эл – 1
Республика Мордовия – 1
Кировская область – 1
Пензенская область – 1

За весь период от коронавируса умерло 38 062 человек.

По данным Роспотребнадзора за весь период проведено свыше 74,2 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 505 тыс.– за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 492 тыс. 333 человека.

Источник: стопкоронавирус.рф

COVID-19 коронавирус пандемия
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