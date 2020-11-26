Затянуло в конвейер рабочего в Новосибирской области

Мужчина осуществляя очистку ленточного транспортера подачи глины, попал в пространство между лентой и барабаном конвейера, получив не совместимые с жизнью телесные повреждения.

Сотрудник предприятия, осуществляя очистку ленточного транспортера подачи глины, попал в пространство между лентой и барабаном конвейера, получив не совместимые с жизнью телесные повреждения

В прокуратуре Черепановского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО ГК «Дорогинский кирпич».

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенные лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Уголовное дело расследовано следователем отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

По версии следствия, руководитель общества принял на работу гражданина в качестве подсобного рабочего. Однако вопреки закону не обеспечил ему безопасные условия и охрану труда на рабочем месте, не разработал технологические регламенты, которыми устанавливаются порядок и последовательность проведения работ, необходимые приспособления и инструмент на соответствующем оборудовании завода.

В результате бездействия работодателя сотрудник предприятия, осуществляя очистку ленточного транспортера подачи глины, попал в пространство между лентой и барабаном конвейера, получив не совместимые с жизнью телесные повреждения.

Уголовное дело направлено в Черепановский районный суд для рассмотрения по существу.

Согласно санкции ч.2 ст. 143 УК РФ за совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до 4 лет либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Источник: Прокуратура Новосибирской области