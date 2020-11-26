Оштрафовали на 100 000 рублей больницу № 11 в Новосибирске

Постановление еще не вступило в законную силу.

Новосибирский госпиталь для пациентов с COVID-19 оштрафовали за нарушения

В новосибирском суде рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении Городской клинической больницы № 11. Это медучреждение было переквалифицировано в госпиталь для пациентов с COVID-19. Там обнаружили нарушения санитарных правил.

«Постановлением суда ГБУЗ Новосибирской области «ГКБ №11» признано виновным в совершении указанного правонарушения, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило», — уточнили в Ленинском районном суде Новосибирска.