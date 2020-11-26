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Подготовила проект санкций против Минобороны России администрация Трампа

16:15 26.11.2020 Фото: pixabay.com
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Накануне Госдепартамент сообщил о санкциях против трех российских организаций ("Авиазапчасть", ОАО "Элекон" и Nilco Group) по закону о нераспространении оружия массового уничтожения.

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Администрация Трампа подготовила проект санкций против Минобороны России

Соединенные Штаты могут ввести санкции против российского Минобороны, ряда предприятий оборонной сферы и гражданской промышленности, одного из ФГУПов, связанных с администрацией Владимира Путина, а также экспертно-криминалистического центра ГУВД по Нижегородской области.

Это следует из чернового варианта проекта санкционного списка, который готовит администрация действующего президента Дональда Трампа. С документом удалось ознакомиться РИА Новости.
Новые меры связаны с ограничениями, которые, согласно проекту, хотят объявить против 89 китайских компаний, сотрудничающих с военными, и 28 российских организаций авиационной, ракетно-космической и атомной отраслей, приборо- и двигателестроения, а также научных центров.

В частности, в список могут попасть институты государственной корпорации "Росатом", которая участвовала в создании перспективных вооружений, два предприятия "Роскосмоса", а также производители вертолетов и авиадвигателей, разработчики и поставщики авиационных материалов и систем организации воздушного движения.

По словам источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, если санкции утвердят, американским компаниям потребуется получение специальной лицензии для продолжения любых контактов с российскими предприятиями.
Накануне Госдепартамент сообщил о санкциях против трех российских организаций ("Авиазапчасть", ОАО "Элекон" и Nilco Group) по закону о нераспространении оружия массового уничтожения. Они запрещают любым правительственным структурам США иметь дело с этими компаниями, а также лишают права выдавать лицензии на передачу им товаров, находящихся на экспортном контроле.

Источник: РИА Новости

санкции сша
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