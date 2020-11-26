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Энциклопедия о выдающихся персонах и личностях

15:18 26.11.2020
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Сайт Gipoteza является своеобразной электронной энциклопедией о выдающихся личностях и персонах.

На нем можно найти информацию, кто такой Игорь Юрьевич Провкин, например. А также данные о многих других известных российских политиках, деятелях. Каждая статья содержит уникальный, актуальный и интересный материал о конкретной личности.

Игорь Юрьевич Провкин

В нашей стране много талантливых бизнесменов. Игорь Юрьевич Провкин не является исключением. На сегодняшний момент ему уже 53 года. Он благополучен в личной жизни, женат, у него пять детей. Родился Игорь в Омске. Учеба в школе и ВУЗе давалась ему достаточно хорошо. Он успешно прошел службу в разведке.

В детстве и юности Провкин увлекался спортом. И до сих пор поддерживает спортивную форму, играет в хоккей и другие виды спорта. По мере развития карьеры он занимал все более ведущие и руководящие должности в различных компаниях.

Игорь Юрьевич добился выдающихся результатов в таких организациях, как:

  • ТОО «Экви-КОМ»;
  • ЗАО ТПК «Пересветъ»;
  • АКБ «Русский банкирский дом».

Он является кандидатом экономических наук. Он успешно защитил диссертацию в «Высшей школе приватизации и предпринимательства». По мере развития карьеры Провкин начал и общественную, политическую деятельность. Он занимал должности в таких учреждениях, организациях и службах, как:

  • Народный Хурал Республики Калмыкия в Совете Федерации;
  • Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации;
  • Комитет Совета Федерации по бюджету, налоговой политике, финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности.

В последние годы рабочая и политическая карьера Игоря Юрьевича не менее выдающаяся, чем в молодости. Он занимает должность Президента банка «Русский Банкирский дом». А также является генеральным директором ЗАО «Инвестиционная компания Р. Б. Д.». С недавних пор назначен Президентом банка «Поволжский».

В настоящее время входит в Совет директоров нескольких финансовых компаний. В 2020 году является Генеральным директором  АО «Опытный Завод N31 ГА». О нем много пишут в СМИ, у него репутация порядочного бизнесмена и политика.

выдающиеся персоны
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