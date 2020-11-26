Разновидности шлифовальных станков по дереву и их особенности

Обработка изделий из древесины без специального оборудования отнимает много времени и сил: вручную отполировать поверхность достаточно сложно.

Когда речь идет о большом объеме работы, целесообразно использовать шлифовальные станки по дереву, которые могут выполнять ряд операций:

грубую обдирку;

шлифовку;

полировку.

Современные станки прекрасно справляются с такими задачами, как обработка зубчатой поверхности, пропиливание шпоночных и спиралевидных канавок. Кроме этого, любой шлифовальный станок можно использовать для заточки инструментов, ведь главный рабочий элемент такого оборудования – абразивная поверхность.

Виды шлифовальных станков по дереву

В зависимости от типа конструкции оборудование для финишной обработки деревянных изделий может быть:

дисковым (тарельчатым);

ленточным;

барабанным;

комбинированным.

Дисковые станки считаются самыми востребованными. Они компактны и предназначены не только для промышленного, но и для бытового применения. К тому же, работа на дисковом шлифовальном станке не требует особых навыков и квалификации. Ключевой элемент такого оборудования выполнен в виде диска, к поверхности которого крепится абразивный материал. Чем мельче абразив, тем более филигранной будет шлифовка. На таком оборудовании можно выполнять грубую обдирку древесины либо финишную полировку – все зависит от поставленных целей.

Ленточный станок устроен по принципу конвейера, только вместо транспортирной используется шлифовальная лента. Она протягивается через валы с заданной скоростью и аккуратно срезает верхний слой поднесенной к ней деревянной заготовки. Чем шире лента, тем больше площадь обработанной поверхности. Станок подходит как для промышленного предприятия, так и для домашней мастерской.

Барабанные станки чаще всего применяют в промышленных целях для обработки длинных и широких заготовок – щитов, реек, досок. Рабочий элемент такого оборудования – вращающийся вал, на который надето специальное абразивное кольцо. Через него пропускается заготовка, с которой срезается все лишнее. Некоторые станки имеют два барабана, что облегчает и ускоряет работу.

Комбинированные шлифовальные станки соединяют в себе сразу несколько элементов для обработки древесины. Отличный вариант как для промышленного производства, так и для частной мастерской при условии, что у обладателя такого оборудования есть необходимые навыки шлифовки.

Также шлифовальные станки имеют классификацию в зависимости от типа обработки древесины. Для домашней мастерской это не особо важно. А вот на крупном деревообрабатывающем производстве, где приходится иметь дело с заготовками различного диаметра и конфигурации, порой необходимы устройства (каталог промышленного шлифовального оборудования) для выполнения определенного вида работ. Таким образом, они делятся на:

круглошлифовальные;

плоскошлифовальные;

внутришлифовальные;

двухсторонние;

хонинговальные – для особо тонкой шлифовки.

Устройство и принцип работы шлифовального станка

Станок состоит из корпуса, двигателя и рабочего элемента, к которому крепится абразив. Во время вращения круга, ленты и барабана к абразиву подносится деревянная заготовка, с которой снимается верхний слой.

Глубина обработки зависит от абразивного материала – чем крупнее зерна, тем толще слой древесины, которые снимает шлифовальный станок.

Но нужно учитывать, что крупный абразив оставляет на поверхности глубокие царапины, его стоит использовать для черновой шлифовки. Чем меньше зерно абразивного материала, тем аккуратнее будет обработка поверхности. Когда речь идет о финишной отделке, именуемой полировкой, в поверхность заготовки нередко впитаются специальные составы, уменьшающие силу трения. В результате заготовка получается гладкой и приятной на ощупь.

На что важно обратить внимание при выборе станка?

Перед покупкой либо самостоятельным изготовлением шлифовального оборудования (что, к слову, не так уж сложно) важно определиться, для чего будет использоваться станок. Если предстоит работать со щитами и досками, то стоит отдать предпочтение барабанной конструкции. Для прямоугольных заготовок идеальный вариант – ленточный станок. Ну а если нужно шлифовать детали код углом, то стоит выбрать дисковую модель. Также следует обратить внимание на такие важные критерии, как:

мощность станка;

габариты;

минимальный и максимальный размер используемых заготовок;

глубина обработки.

Для домашней мастерской совсем необязательно приобретать громоздкое и мощное оборудование, так как эти критерии важны для крупных промышленных предприятий. Размеры рабочей абразивной поверхности тоже не особо важны, поэтому не стоит переплачивать за ленточник, способный обрабатывать заготовку шириной от метра и более. А вот глубина обработки важна во всех случаях. Лучше доплатить за станок, способный работать в диапазоне от грубой до финишной шлифовки, чем сэкономить деньги и купить универсальный усредненный вариант.

Портативные шлифмашины: преимущества и недостатки

Достойную конкуренцию стационарным шлифовальным станкам составляют переносные шлифмашины, которые можно использовать для обработки элементов декора, массивных предметов мебели и быта. Такие устройства действуют по принципу рубанка, вот только обрабатывают поверхность намного деликатнее. Впрочем, все зависит от абразивного полотна, зерно в котором может быть достаточно крупным, что требуется при грубой черновой шлифовке.

По типу конструкции и способу воздействия на поверхность шлифовальные машины могут быть:

вибрационными;

тарельчатыми;

угловыми.

Вибрационная шлифмашина воздействует на обрабатываемую поверхность с помощью колебательных движений – чем выше амплитуда колебаний, тем грубее будет шлифовка. Тарельчатое устройство – портативный вариант дискового шлифовального станка. Угловая шлифмашина представляет собой обычную «болгарку», которая в стандартной комплектации используется для грубой шлифовки. Но если применить специальные насадки, то можно деликатно обрабатывать труднодоступные места быстро и качественно.

Шлифовальные машины имеют одно неоспоримое преимущество – легкость и компактность. Их можно взять с собой на дачу, чтобы привести в порядок рассохшуюся мебель, или же использовать на выездной работе, когда нет возможности доставить к заказчику тяжелый и громоздкий шлифовальный станок. Например, если нужно восстановить деревянные полы либо паркетное покрытие, стоит использовать портативную шлифмашину, которая позволит сэкономить время и силы, а не зачищать доску вручную.

Вместе с тем шлифмашины во многом уступают стационарному оборудованию, так как с их помощью невозможно быстро обрабатывать большие массивы древесины. Например, если речь идет о половой доске, которую готовят к укладке, проще и выгоднее использовать барабанный станок. Однако если пол уже уложен, не остается ничего другого, как прибегнуть к помощи шлифмашины. Такое устройство незаменимо для работы с мелкими деталями и элементами, а вот качество обработки изделий с большой площадью будет не на высоте из-за того, что рабочая абразивная поверхность шлифмашины редко превышает в диаметре 10-12 см.