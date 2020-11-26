26.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

"Бердчане не умеют благодарить": поздравил с 5-летием работы на посту "стаблиного" мэра Бердска Шестернина от ЛДПР Горобец на публичных слушаниях

17:59 26.11.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
1

Игорь Горобец вступил на публичных слушаниях. Он напомнил, что 26 ноября исполняется 5 лет, как Евгений Шестернин руководит городом.

% name% title
Горобец поздравил Шестернина с 5-летием работы на посту мэра от ЛДПР

26 ноября на публичных слушаниях в мэрии Бердска выступил координатор местного отделения партии ЛДПР Игорь Горобец. Он отметил, что бердчане умеют задавать вопросы, но не умеют благодарить. И напомнил, что сегодня исполняется 5 лет, как Евгений Шестернин руководит городом. Подробности в ближайшее время.

бюджет публичные слушания социально-экономическое развитие Евгений Шестернин Игорь Горобец
Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Ни кино, ни багетов: Закрылись все бизнесы Депардье в Новосибирске
18:10 26-11-2020
Ни кино, ни багетов: Закрылись все бизнесы Депардье в Новосибирске
БердскНа смену умершей от рака Елене Исламовой ищет директора ГЦКиД мэр Бердска
18:04 26-11-2020
На смену умершей от рака Елене Исламовой ищет директора ГЦКиД мэр Бердска
Бердск"Бердчане не умеют благодарить": поздравил с 5-летием работы на посту "стаблиного" мэра Бердска Шестернина от ЛДПР Горобец на публичных слушаниях
17:59 26-11-2020
БердскЦентральному агентству недвижимости требуются сотрудники!
17:56 26-11-2020
Центральному агентству недвижимости требуются сотрудники!
Как получить бесплатные таблетки от коронавируса, расскажут на горячей линии власти Новосибирской области
17:45 26-11-2020
Как получить бесплатные таблетки от коронавируса, расскажут на горячей линии власти Новосибирской области
Какие выплаты положены россиянам, переболевшим коронавирусом
17:40 26-11-2020
Какие выплаты положены россиянам, переболевшим коронавирусом
Бердск"Москва сливки снимет": отложили бесполезную транспортную реформу в Бердске. Бюджет "не ввалит" 1 млрд рублей в год варягам из ВЭБ.РФ
17:33 26-11-2020
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
17:32 26-11-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
Заявил о готовности к «усилению отношений» с Россией Лукашенко
17:30 26-11-2020
Заявил о готовности к «усилению отношений» с Россией Лукашенко
Рассаживать в шахматном порядке зрителей в кинотеатре Бердска велел губернатор Травников
17:22 26-11-2020
Рассаживать в шахматном порядке зрителей в кинотеатре Бердска велел губернатор Травников