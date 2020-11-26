"Бердчане не умеют благодарить": поздравил с 5-летием работы на посту "стаблиного" мэра Бердска Шестернина от ЛДПР Горобец на публичных слушаниях

Игорь Горобец вступил на публичных слушаниях. Он напомнил, что 26 ноября исполняется 5 лет, как Евгений Шестернин руководит городом.

Горобец поздравил Шестернина с 5-летием работы на посту мэра от ЛДПР

26 ноября на публичных слушаниях в мэрии Бердска выступил координатор местного отделения партии ЛДПР Игорь Горобец. Он отметил, что бердчане умеют задавать вопросы, но не умеют благодарить. И напомнил, что сегодня исполняется 5 лет, как Евгений Шестернин руководит городом. Подробности в ближайшее время.