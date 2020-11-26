26.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

Самые милые породы собак в мире

15:20 26.11.2020
1

Собаки - самые преданные существа на земле.

Это лучшие надежные друзья, которые способны на бескорыстную любовь. Кто встречает радостным лаем и вилянием хвостика хозяина после работы? Кто дарит лучи добра и любви в благодарность за вкусный ужин? Кто с радостью принесет тапочки к дивану и добросовестно будет охранять вещи? Это наши мохнатые питомцы. Рассмотрим 7 милых пород собак, устоять перед очарованием которых не каждый сможет.

7. Вельш корги

% name% title

Удивительно милое пушистое существо на коротких лапках. Вельш корги всегда улыбается собачьей улыбкой, несмотря на то, чем занимается. Шкодит он тоже с милым выражением мордочки. Очень общительные, веселые, озорные и дружелюбные собачки.

6.Чау чау

% name% title

Настоящий плюшевый мишка Тэдди, только живой. Эта порода отличается очень густой шерстью, которая требует систематического ухода. Но несмотря на хлопоты, вознаграждением за заботу будет приятное общение с милым песиком.

5. Акина-ину

% name% title

Выделяются лисьей мордочкой и сообразительностью. Эти собаки преданные, милые, умные и бесстрашные. Особенно привлекательны в возрасте щенков.

4. Гончая Бигль

% name% title

Вислоухие породы собак очень обаятельны. Несмотря на свойственную для всех пёсиков линьку, Бигль не требует особого ухода. Он вознаградит своих хозяев лаской и любовью за внимание к своей персоне.

3. Французский бульдог

% name% title

Это милое существо небольших размеров со сплющенной мордочкой и короткими лапками вызывает к себе самые добрые чувства. Бульдоги очень верные, дружелюбные, спортивные и веселые. Они могут часами играть в мяч или просто весело бегать по двору или комнате.

2. Хаска (сибирская лайка)

% name% title

Эти голубоглазые собаки очень подвижные и веселые. Хаска - сильная порода собак средней величины, которая требует к себе большого внимания. Но любовь и ласка, которую они дарят своим хозяевам, окупают все потраченные на них усилия.

1. Померанский шпиц

% name% title

Комнатные собачки крошечного размера, живые ручные игрушки. Шпиц - пушистый комочек радости и счастья. Мягкая шерсть, как пух, украшает нежное тельце. Шпицы требуют ухода за собой. Но как они прекрасны!

Расскажите, а какие собаки нравятся именно вам? Нравятся вам милые или наоборот брутальные песики? У вас уже есть собака или только планируете завести себе домашнего питомца? Напишите, пожалуйста, коммментарий ниже, нам очень важно ваше мнение.

Любовь Киреева постоянный автор сайта https://petguru.ru/

милые породы собак
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Повысят ли налог на роскошь для авто дешевле 3 млн рублей, ответила ФНС
16:23 26-11-2020
Повысят ли налог на роскошь для авто дешевле 3 млн рублей, ответила ФНС
БердскПрождала врача 8 дней с температурой 39,4 пенсионерка Татьяна Андреевна с COVID-19 из Бердска. Медики отправили больную в очередь ЦГБ
16:23 26-11-2020
Прождала врача 8 дней с температурой 39,4 пенсионерка Татьяна Андреевна с COVID-19 из Бердска. Медики отправили больную в очередь ЦГБ
Детские выплаты 2021: Освободят от сбора любых справок на выплаты и пособия родителей
16:20 26-11-2020
Детские выплаты 2021: Освободят от сбора любых справок на выплаты и пособия родителей
Подготовила проект санкций против Минобороны России администрация Трампа
16:15 26-11-2020
Подготовила проект санкций против Минобороны России администрация Трампа
"Самоизоляция и удаленка": продлил антикоронавирусные ограничения до 15 января мэр Собянин
16:02 26-11-2020
Оштрафовали на 100 000 рублей больницу № 11 в Новосибирске
16:00 26-11-2020
Оштрафовали на 100 000 рублей больницу № 11 в Новосибирске
Биатлонист сборной России заболел коронавирусом перед началом Кубка мира. Губерниев назвал его имя
16:00 26-11-2020
Биатлонист сборной России заболел коронавирусом перед началом Кубка мира. Губерниев назвал его имя
В 2020 году таксофоны в Сибири стали популярнее
15:57 26-11-2020
В 2020 году таксофоны в Сибири стали популярнее
«Локомотив» сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов, сыграв вничью в Мадриде
15:52 26-11-2020
«Локомотив» сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов, сыграв вничью в Мадриде
Отметил свое 14-летие клипом о детях на песню Земфиры фонд "Подари жизнь"
15:45 26-11-2020
Отметил свое 14-летие клипом о детях на песню Земфиры фонд