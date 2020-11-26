Самые милые породы собак в мире

Это лучшие надежные друзья, которые способны на бескорыстную любовь. Кто встречает радостным лаем и вилянием хвостика хозяина после работы? Кто дарит лучи добра и любви в благодарность за вкусный ужин? Кто с радостью принесет тапочки к дивану и добросовестно будет охранять вещи? Это наши мохнатые питомцы. Рассмотрим 7 милых пород собак, устоять перед очарованием которых не каждый сможет.

7. Вельш корги

Удивительно милое пушистое существо на коротких лапках. Вельш корги всегда улыбается собачьей улыбкой, несмотря на то, чем занимается. Шкодит он тоже с милым выражением мордочки. Очень общительные, веселые, озорные и дружелюбные собачки.

6.Чау чау

Настоящий плюшевый мишка Тэдди, только живой. Эта порода отличается очень густой шерстью, которая требует систематического ухода. Но несмотря на хлопоты, вознаграждением за заботу будет приятное общение с милым песиком.

5. Акина-ину

Выделяются лисьей мордочкой и сообразительностью. Эти собаки преданные, милые, умные и бесстрашные. Особенно привлекательны в возрасте щенков.

4. Гончая Бигль

Вислоухие породы собак очень обаятельны. Несмотря на свойственную для всех пёсиков линьку, Бигль не требует особого ухода. Он вознаградит своих хозяев лаской и любовью за внимание к своей персоне.

3. Французский бульдог

Это милое существо небольших размеров со сплющенной мордочкой и короткими лапками вызывает к себе самые добрые чувства. Бульдоги очень верные, дружелюбные, спортивные и веселые. Они могут часами играть в мяч или просто весело бегать по двору или комнате.

2. Хаска (сибирская лайка)

Эти голубоглазые собаки очень подвижные и веселые. Хаска - сильная порода собак средней величины, которая требует к себе большого внимания. Но любовь и ласка, которую они дарят своим хозяевам, окупают все потраченные на них усилия.

1. Померанский шпиц

Комнатные собачки крошечного размера, живые ручные игрушки. Шпиц - пушистый комочек радости и счастья. Мягкая шерсть, как пух, украшает нежное тельце. Шпицы требуют ухода за собой. Но как они прекрасны!

Расскажите, а какие собаки нравятся именно вам? Нравятся вам милые или наоборот брутальные песики? У вас уже есть собака или только планируете завести себе домашнего питомца? Напишите, пожалуйста, коммментарий ниже, нам очень важно ваше мнение.

Любовь Киреева постоянный автор сайта https://petguru.ru/