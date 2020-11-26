«Локомотив» сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов, сыграв вничью в Мадриде

«Локомотив» сыграл 0:0 с «Атлетико» на выезде и сохранил шансы выйти в плей-офф ЛЧ

В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» сыграл с «Атлетико» вничью на выезде (0:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Локомотив» по итогам вечера занимает 3-е место в группе A с 3 очками. «Атлетико» идет на 2-й позиции, набрав 5 очков.

«Бавария» сегодня обыграла «Ред Булл» (3:1) и обеспечила себе 1-е место по итогам группового турнира, у нее 12 очков. Австрийский клуб замыкает таблицу, имея 1 балл.

В 5-м туре «Локомотив» примет «Ред Булл», «Атлетико» – «Баварию».

Источник: sports.ru