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"Ждём, когда автобусы поедут?": Отказался говорить о транспортной реформе с активисткой Слесаревой мэр Бердска Шестернин на публичных слушаниях

17:18 26.11.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Вопрос по реформе Наталья подняла при рассмотрении прогноза социально-экономического развития города Бердска на 2021, 2022 и 2023 год.

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Подняла вопрос о транспортной реформе на публичных слушаниях активистка Слесарева в Бердске

Оказался говорить о предложенной мэрии Бердска транспортной реформе с активисткой Слесаревой мэр города Шестернин. Публичные слушания прошли 26 ноября. Вопрос по реформе Наталья подняла при рассмотрении прогноза социально-экономического развития Бердска на 2021, 2022 и 2023 годы.

- Я хотела поднять тему транспортной реформы, - отметила Слесарева

- Мы не будем говорить сегодня о реформе, - прервал её мэр.

- А когда мы будем говорить, когда по Бердск уже автобусы поедут? - возмутилась Наталья.

Мэр подчеркнул, что обязательно пригласит Слесареву на обсуждение реформы, когда это будет происходить.

Подробности в ближайшее время.

Для справки

Публичные слушания в мэрии Бердска 26 ноября проходили по проекту решения Совета депутатов города Бердска «Об утверждении прогноза социально-экономического развития города Бердска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», проекту решения «О бюджете города Бердска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и проекту решения «Об исполнении бюджета города Бердска за 2019 год».

бюджет публичные слушания социально-экономическое развитие транспортная реформа Евгений Шестернин Наталья Слесарева
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