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"Самоизоляция и удаленка": продлил антикоронавирусные ограничения до 15 января мэр Собянин

16:02 26.11.2020 Фото: pixabay.com
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Динамика роста заболеваемости коронавирусом постепенно сглаживается. Но говорить о переходе к снижению её уровня пока рано, написал в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

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Специалисты полагают, что в этих условиях нет необходимости вводить дополнительные ограничения

Уважаемые москвичи,

Ситуация с распространением COVID-19 остается напряженной. За неделю с 16 по 22 ноября 2020 г. количество выявленных случаев ковидной пневмонии увеличилось на 2%, число госпитализаций – на 3%.

Конечно, в октябре темпы роста госпитализаций и пневмоний были намного выше. Сейчас происходит постепенное сглаживание динамики роста. Но говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости пока еще рано. Система здравоохранения по-прежнему работает с очень большой нагрузкой.

Специалисты полагают, что в этих условиях нет необходимости вводить дополнительные ограничения, но и отмена действующих мер будет преждевременным и опрометчивым решением.

Поэтому мы приняли решение продлить меры противодействия распространению коронавируса, срок действия которых истекает 29 ноября 2020 г.

Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым до 15 января 2021 г.:

Москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, по-прежнему следует оставаться дома.
Предприятия и организации должны обеспечить дистанционный режим работы, как минимум, для 30% своего персонала.
Будут закрыты городские досуговые учреждения для детей.

Друзья,

В этом режиме нам предстоит прожить следующие полтора месяца. И даже Новый год мы, скорее всего, будем встречать как семейный праздник – в малом домашнем кругу.

Но в то же время промышленные предприятия, бизнес, магазины, сфера обслуживания продолжают свою работу. Благодаря принятым мерам пока удается избежать самого тяжелого весеннего сценария развития пандемии с тотальным закрытием всего и вся.

Прошу вас по-прежнему быть максимально осторожными и не подвергать ненужному риску свое здоровье.

Тем самым мы вместе приближаем окончание пандемии.

С уважением, ваш мэр C.Собянин

Указ Мэра Москвы «О внесении изменений в Указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ».

дистант работа удаленка Сергей Собянин
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