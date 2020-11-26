7 признаков энергетически сильного человека, который способен исцелять

Те, у кого сильные биополя, гораздо охотнее встретят перемены лицом к лицу. Они знают, что это невозможно остановить, и могут видеть то, чего не видят другие.

Те, у кого сильные биополя, способны ощущать и чувствовать поля других людей

Энергия внутри людей простирается за пределы поверхности кожи и формирует человеческие биополя. Она может меняться, поэтому у некоторых людей очень сильные биополя, а у других – более слабые. Наличие сильного биополя важно, когда речь заходит о более правильном продвижении в этом мире.

Энергетика человека

Как живые существа, люди состоят из множества взаимосвязанных центров, слоев и потоков энергии и информации, которые находятся в постоянном, динамическом взаимодействии с самим собой, другими и окружающей средой. В рамках этой целостной перспективы энергии внутри и вокруг тела динамически формируют наши чувства, мысли и физические тела, и наоборот.

Хорошее здоровье требует сбалансированного потока энергии. Когда поток энергии нарушается, блокируется или смещается, человек может испытывать симптомы стресса, боли, беспокойства или болезни. В биополе тела часто накапливаются травмы, эмоциональные и умственные стрессы, а также устаревшие системы убеждений, которые влияют на способность функционировать в полную силу.

Биоэнергетическая терапия поддерживает естественные способности человека к самоисцелению. Биополе человека считается основополагающим для нашего физического существа и его врожденных целительных способностей.

Существует несколько признаков, связанных с сильным биополем. Если эти признаки применимы к определенному человеку, то он может обладать большей силой, чем думает.

Человек всегда открыт для перемен

Те, у кого сильные биополя, гораздо охотнее встретят перемены лицом к лицу. Они знают, что это невозможно остановить, и могут видеть то, чего не видят другие. Как будто они могут почувствовать грядущие перемены еще до того, как они появятся. Такие люди не игнорируют мысли и идеи, которые ставят перед ними те, кто важен в их жизни. Они принимают все и каждого с правильной точки зрения.

Возможность чувствовать ауры других людей

Те, у кого сильные биополя, способны ощущать и чувствовать поля других людей. Они очень сильно связаны с окружающими их вещами. Когда кто-то действует на негативном уровне, человек с сильным биополем чувствует это и знает, что нужно сделать все возможное, чтобы избежать этого.

Удерживать негатив и не давать ему силу

Те, у кого сильные биополя, не дают силы негативным вещам, которые находятся перед ними. Такие люди знают, как отгородиться от них. Они работают, чтобы защитить себя так, как большинство других людей не делают и не способны.

У человека, как правило, много энергии

Те люди, у кого сильные биополя, как правило, очень энергичны. Они не сидят сложа руки, притворяясь ленивыми. Они стараются постоянно двигаться, помогать окружающим и делать все, что им нужно сделать, не откладывая на потом.

Извлекают максимум пользы из ситуаций, которые перед ними стоят

Такие люди могут извлечь максимум пользы из самых худших ситуаций, они всегда видят в них светлую сторону. И не получится сбить их с ног.

Настоящие лидеры

Люди с сильным биополем практически всегда являются ведущими в своей социальной группе. Они держатся самостоятельно и способны пройти почти через все, что угодно. Они не дрогнут перед лицом неизвестности.

По большей части такие люди физически здоровы

Те, у кого сильные биополя, обычно очень здоровы. Если биополе такое, каким оно должно быть, ум и тело выиграют. Как отмечалось выше, это биополе обладает множеством целительных способностей.

Источник: rsute.ru