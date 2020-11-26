Календарь вещих снов по лунному календарю на 1-10 декабря 2020 года

Каким бы ни был сон — он всего лишь предсказание, предупреждение, один из вариантов вашей судьбы, которую вы вправе творить сами

Некоторые люди верят, что во время сна душа человека способна покидать тело и скитаться по разным мирам, связываясь с ним лишь невидимой нитью. И именно в те моменты, когда душа находится в другом времени и пространстве, мы получаем возможность видеть вещие сны и предугадывать грядущие события.

Ученые-эзотерики, которые придерживаются этого предположения, полагают, что если душа улетает недалеко, то во сне мы видим то, что нас беспокоит. А вот те картины, которые видит душа, находясь в другом далеком мире, могут предупредить нас об опасностях в будущем. Однако вещие сны довольно сложно интерпретировать, поскольку все образы в них практически всегда символичны.

Каждый день соответствует определенной планете, а значит, она влияет на то, что будет увидено нами во сне. Но ещё больше расскажут лунные дни. Луна оказывает сильное влияние на многие стороны жизни и здоровья, в том числе на ночной сон и сновидения. Каждый лунный день имеет свои особенности для толкования снов. Конечно, влияние планеты того или иного дня на его сновидения велико, однако его нельзя считать единственным или даже основным.

Лунные сутки – они гораздо больше определяют качество и вероятность исполнения сновидений.

Нужно иметь в виду, что вещие и другие значимые сны нам чаще снятся на растущей Луне и чем ближе к полнолунию, тем больше вероятность увидеть именно такой сон. Кроме того, обратите внимание, в какое время ночи приснился вам сон. Как правило, чем ближе к утру, тем большее значение имеет сон. К тому же имейте в виду: чем более яркий, чем более запоминающийся сон вам приснился, тем больше шансов, что он окажется вещим. А дневные сны (кроме видений), как правило, вообще ничего не значат.

Каким бы ни был сон — он всего лишь предсказание, предупреждение, один из вариантов вашей судьбы, которую вы вправе творить сами: хороший сон воплотить в реальности, плохой вычеркнуть из своего сознания.

1 декабря - День недели вторник. Сон может исполниться через 7-10 дней.

2 декабря - Сон в 18-й лунный день может выявить проблему, мешающую вам жить. Если это связано со здоровьем, то во сне проявятся пути к исцелению, освобождению от болезни. Сон сбудется, но не сразу. Если вы владеете техникой активных действий в сновидениях, можно решить проблему, найти выход из сложной ситуации прямо во сне.

3 декабря - В 19 лунный день миром правит тяжелая, неблагоприятная для человека энергетика. Сны могут быть пугающими, но они пустые, не сбываются.

4 декабря - Сны 20 лунного дня особенные. Если перед сном сформулировать вопрос, важный для вашей жизни или судьбы, то во сне можно получить на него ответ. Можно даже попробовать кому-то присниться. В эти лунные сутки лучше, чем во все другие, удаются «запрограммированные» сны, надо только перед сном представить себе, куда вы хотите отправиться, что увидеть. Вы убедитесь в правильности сна на четвертый день.

5 декабря-Сны не несут особой информации.



- Сны, приснившиеся в 22 лунный день, сбываются через несколько дней. В снах открываются будущее, новые знания, сообщения о том, как следует поступить. Эти сны, если правильно их понять, помогут решить многие проблемы.В 23 лунный день снятся ложные сны. Их, как правило, надо понимать с точностью до наоборот: увидели удачу — ждите неудачи, приснилось что-то плохое — ждите каких-то позитивных изменений. Вы убедитесь в этом через три дня.

8 декабря - Сон может исполниться через 7-10 дней.

9 декабря- Сны 24-го лунного дня, пробуждающего в нас скрытую энергию, показывают, насколько мы сильны и здоровы. Если снятся приятные сны, с нами все в порядке; если сны неприятны, это свидетельствует о какой-то неудовлетворенности и застое творческой и сексуальной энергии.

10 декабря - Если приснится плохой сон, необходимо утром помолиться, открыть кран с холодной водой или выйти на берег реки, ручья и рассказать о своем сне проточной воде. Вода унесет все плохое бесследно, и сон не причинит вам никакого вреда.

Источник: лунник.рф