26.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги

Ни кино, ни багетов: Закрылись все бизнесы Депардье в Новосибирске

18:10 26.11.2020 Фото: t.me/breakingmash
1

В Подмосковье у Депардье зареганы ещё одна "Бабушка" и "Вкус Франции", они пока продолжают работать.

% name% title
В Новосибирске закрылись все бизнесы, связанные с Депардье

Представители знаменитого французского русского актёра открыли в Новосибе сразу три компании: "Вкус Франсе", "Кинокомпания Бабушка" и "Мосман ЛО". Первая должна была радовать сибиряков французскими деликатесами.

Две вторые (так говорили в городе) открывали под съёмки фильма о Сибири, где Жерар должен был сыграть главную роль, но ковид спутал все карты. Теперь все компании закрылись, актёра больше ничего не связывает с тёплым, прекрасным городом (кроме регистрации на улице Связистов), а у новосибирцев не будет ни кино, ни багетов. В Подмосковье, кстати, у Депардье зареганы ещё одна "Бабушка" и "Вкус Франции", они пока продолжают работать.

Источник: t.me/breakingmash

актер банкрот француз Жерар Депардье
Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Почему закрыл?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

День морской пехоты отмечается в России 27 ноября 2020 года: Традиции и история мужественного праздника военных
19:50 26-11-2020
День морской пехоты отмечается в России 27 ноября 2020 года: Традиции и история мужественного праздника военных
"Даже Навального вывезли на лечение": требует перевести Фургала в больницу Жириновский
19:45 26-11-2020
3 знакам зодиака несказанно повезет в 2021 году и их желания исполнятся
19:20 26-11-2020
3 знакам зодиака несказанно повезет в 2021 году и их желания исполнятся
Два суицида в "красной зоне": по фактам гибели пациентов c COVID-19 в Новосибирске минздрав начал проверку
19:14 26-11-2020
Два суицида в
Заморозили окончательно пенсии: Накопительная часть "стоит колом" с 2014 года
18:55 26-11-2020
Заморозили окончательно пенсии: Накопительная часть
7 признаков энергетически сильного человека, который способен исцелять
18:50 26-11-2020
7 признаков энергетически сильного человека, который способен исцелять
Когда откажут в бесплатных лекарствах от COVID-19 лечащимся на дому пациентам в Новосибирской области
18:42 26-11-2020
Когда откажут в бесплатных лекарствах от COVID-19 лечащимся на дому пациентам в Новосибирской области
БердскВакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются 28
18:26 26-11-2020
Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
Когда исчезнет дефицит лекарств в аптеках, ответил глава Минпромторга
18:24 26-11-2020
Когда исчезнет дефицит лекарств в аптеках, ответил глава Минпромторга
Какие новости по накопительной пенсии для российских пенсионеров
18:20 26-11-2020
Какие новости по накопительной пенсии для российских пенсионеров