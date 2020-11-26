Ни кино, ни багетов: Закрылись все бизнесы Депардье в Новосибирске

В Подмосковье у Депардье зареганы ещё одна "Бабушка" и "Вкус Франции", они пока продолжают работать.

В Новосибирске закрылись все бизнесы, связанные с Депардье

Представители знаменитого французского русского актёра открыли в Новосибе сразу три компании: "Вкус Франсе", "Кинокомпания Бабушка" и "Мосман ЛО". Первая должна была радовать сибиряков французскими деликатесами.

Две вторые (так говорили в городе) открывали под съёмки фильма о Сибири, где Жерар должен был сыграть главную роль, но ковид спутал все карты. Теперь все компании закрылись, актёра больше ничего не связывает с тёплым, прекрасным городом (кроме регистрации на улице Связистов), а у новосибирцев не будет ни кино, ни багетов. В Подмосковье, кстати, у Депардье зареганы ещё одна "Бабушка" и "Вкус Франции", они пока продолжают работать.

Источник: t.me/breakingmash