Экспресс-тесты на антитела COVID-19 появились в аптеках Бердска. Какая цена, узнайте

Теперь каждый житель города за 15-20 минут сможет провести обследование на антитела к коронавирусной инфекции в домашних условиях.

Экспресс-тесты на антитела COVID-19 появились в аптеках Бердска

Теперь каждый житель города за 15-20 минут сможет провести обследование на антитела к коронавирусной инфекции в домашних условиях.

Как пояснили журналистам «Свидетеля» в одной из аптек города, в комплект стоимостью 1450 рублей входит тест-кассета для определения результата, буферный раствор для анализа, скарификатор, одноразовая пипетка, спиртовая салфетка для дезинфекции.

Следует протереть палец салфеткой, проколоть его скарификатором, капнуть пару капелек крови в раствор и дождаться результата.

На тест-кассете нанесены три метки с буквами С, М и G.

Если антител нет, вы увидите одну контрольную полоску возле буквы С, это значит, что SARS- CoV2 IgG / IgM не был обнаружен и результат отрицательный.

Если появляются С-линия и М-линия, у вас обнаружены антитела против SARS-CoV2 IgM, и результат оказался положительным по IgM — найдены ранние антитела, вы переболели коронавирусом совсем недавно.

Если в тестируемой области появляются С-линия и видимая G-линия, это означает, что были обнаружены антитела против SARS-CoV2 IgG, и результат оказался положительным по IgG – вы давно переболели.

Если в тестовой области появляются С-линия, видимая М-линия и G-линия, это означает, что были обнаружены антитела против IgG и IgM SARS-CoV2, и результат оказался положительным по IgG и IgM – вы больны в настоящее время.

Стоимость экспресс-теста в аптеках Бердска варьируется от 1200 до 1500 рублей. Его производителем является Новосибирская компания из Кольцово.

Источник: svidetel24.info