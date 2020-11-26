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По ошибке прооперировал ребенку здоровую руку врач

17:15 26.11.2020 Фото: pixabay.com
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Мама увидела, что забинтована не та рука, на которой был перелом.

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В Калининграде врач по ошибке прооперировал ребенку здоровую руку

Врач в Калининграде по ошибке прооперировал ребенку здоровую руку, рассказала РИА Новости мама девочки Екатерина.

Первоклассницу госпитализировали в детскую областную больницу, чтобы провести операцию по извлечению спиц из правой руки после перелома. После операции, которая, по словам мамы, сильно затянулась, ребенка вывезли из палаты, Екатерина увидела, что забинтована не та рука, на которой был перелом. При этом врач сказал, что спицу не нашли и придется делать еще одну операцию. На вопрос мамы ребенка, как такое могло произойти, врач ответил, что допустил ошибку, не посмотрел снимки, и семья может сменить врача.

"Ребёнок жалуется на руку, которая была здорова, плохо шевелит пальцами. Сегодня была повторная операция, делал ее завотделением. Пока мы в больнице, завтра будем переводиться на дневной стационар.

Заявление написали в СК и полицию. Я сегодня на почту Кравченко (министру здравоохранения региона) скинула видео и описание. Пока никто не ответил", - рассказала Екатерина.
В министерстве здравоохранения Калининградской области РИА Новости сообщили, что проводят проверку этого инцидента.

Источник: РИА Новости

врачебная ошибка хирург
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