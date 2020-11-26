Умер самый засекреченный подводник России Алексей Буриличев

В Москве на 63-м году жизни скончался начальник Главного управления глубоководных исследований Министерства обороны, Герой России, вице-адмирал Алексей Буриличев, сообщил источник РИА Новости.
"Он находился на лечении в военном госпитале, у него было подозрение на коронавирус", — уточнил собеседник агентства.
Буриличев родился в 1958 году в Ленинграде. С отличием окончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе, проходил службу на атомных подводных лодках Северного флота.
Затем "Волк" долго скрытно следил за ней на маршруте перехода в боевое патрулирование. За это Буриличеву присвоили звание Героя России.
С октября 2005 года он возглавлял Главное управление глубоководных исследований Минобороны. Это одно из самых засекреченных подразделений ведомства, которое занимается исследованиями, изучением и работами на больших глубинах Мирового океана.
Источник: РИА Новости