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Умер самый засекреченный подводник России Алексей Буриличев

16:58 26.11.2020 Фото: ruspekh.ru
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С октября 2005 года он возглавлял Главное управление глубоководных исследований Минобороны. Это одно из самых засекреченных подразделений ведомства, которое занимается исследованиями, изучением и работами на больших глубинах Мирового океана.

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Умер самый засекреченный подводник России Алексей Буриличев
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Умер самый засекреченный подводник России Алексей БуриличевУмер великий форвард Диего МарадонаЕщё 549 новостей

В Москве на 63-м году жизни скончался начальник Главного управления глубоководных исследований Министерства обороны, Герой России, вице-адмирал Алексей Буриличев, сообщил источник РИА Новости.
"Он находился на лечении в военном госпитале, у него было подозрение на коронавирус", — уточнил собеседник агентства.

Буриличев родился в 1958 году в Ленинграде. С отличием окончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе, проходил службу на атомных подводных лодках Северного флота.

В конце 1980-х был помощником командира подводных лодок К-463 и К-317 "Пантера". В 90-х командовал атомной подлодкой К-461 "Волк", которая выполняла сложные задачи в удаленных районах Атлантики. Так, в зоне господства противолодочных сил США субмарина обнаружила новейшую американскую подлодку с баллистическими ракетами.
Затем "Волк" долго скрытно следил за ней на маршруте перехода в боевое патрулирование. За это Буриличеву присвоили звание Героя России.
С октября 2005 года он возглавлял Главное управление глубоководных исследований Минобороны. Это одно из самых засекреченных подразделений ведомства, которое занимается исследованиями, изучением и работами на больших глубинах Мирового океана.

Источник: РИА Новости

подводник секретно скончался Алексей Буриличев
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