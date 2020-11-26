Как получить бесплатные таблетки от коронавируса, расскажут на горячей линии власти Новосибирской области

На вопросы ответят специалисты министерства здравоохранения Новосибирской области и Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Новосибирской области.

Прямая линия по лекарственному обеспечению жителей пройдет в Правительстве региона

2 декабря в общественной приемной Губернатора области пройдет прямая линия о лекарственном обеспечении жителей Новосибирской области, в том числе бесплатном, находящихся на амбулаторном лечении в период противодействия новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Звонки будут приниматься 2 декабря с 14.00 до 16.00 по бесплатному телефону 8-800-700-84-73. На вопросы ответят специалисты министерства здравоохранения Новосибирской области и Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Новосибирской области.

Напомним, что в Правительстве Новосибирской области организована и продолжается целая серия прямых линий, посвященных поддержке граждан и предпринимателей в период противодействия коронавирусной инфекции.

Источник: nso.ru