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Как получить бесплатные таблетки от коронавируса, расскажут на горячей линии власти Новосибирской области

17:45 26.11.2020 Фото: pixabay.com
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На вопросы ответят специалисты министерства здравоохранения Новосибирской области и Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Новосибирской области.

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Прямая линия по лекарственному обеспечению жителей пройдет в Правительстве региона
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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2 декабря в общественной приемной Губернатора области пройдет прямая линия о лекарственном обеспечении жителей Новосибирской области, в том числе бесплатном, находящихся на амбулаторном лечении в период противодействия новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Звонки будут приниматься 2 декабря с 14.00 до 16.00 по бесплатному телефону 8-800-700-84-73. На вопросы ответят специалисты министерства здравоохранения Новосибирской области и Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Новосибирской области.

Напомним, что в Правительстве Новосибирской области организована и продолжается целая серия прямых линий, посвященных поддержке граждан и предпринимателей в период противодействия коронавирусной инфекции.

Источник: nso.ru

коронавирус прямая линия таблетки
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