На смену умершей от рака Елене Исламовой ищет директора ГЦКиД мэр Бердска

Она скончалась две недели назад. Объявлен конкурс на замещение вакантной должности руководителя Городского центра культуры и досуга. Пока исполняет обязанности зам.

Кабинет директора ГЦКиД расположен в Городском доме культуры

Мэрия Бердска 25 ноября обнародовала постановление главы города Евгения Шестернина о замещении вакантной должности директора муниципального бюджетного учреждения «Городской центр культуры и досуга». Руководителя выберут по конкурсу.

Напомним, что последние 4 года директор ГЦКиД была Елена Исламова. Но она умерла в ночь на 12 ноября 2020 года в возрасте 56 лет на руках мужа и дочери, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Известие о смерти Елены Исламовой повергло в шок всех, кто был с ней знаком, кто с ней работал и дружил. Конечно, знали, что она тяжело болеет, но надеялись, что она победит смертельную болезнь. О том, что у нее онкология, она узнала, когда ей было всего 44 года. Тогда ей сделали операцию. Исламова никогда не сдавалась, хотя было трудно и очень больно.

Ее похоронили13 ноября на бердском кладбище после отпевания в Преображенском храме. Проститься с Еленой Исламовой пришли сотни человек, знающие ее по работе управделами мэрии. Этот пост она занимала более 20 лет.

Мэр Бердска для поиска директора вместо Елены Исламовой утвердил положение, в котором прописал требования к кандидатам, и определил состав конкурсной комиссии, в которую вошли вице-мэры, спикер горсовета, начальник отдела культуры и другие чиновники.

Конкурс проводится через 30 дней со дня опубликования объявления на официальном сайте администрации Бердска и предусматривает два этапа. На первом этапе осуществляется прием документов для участия в конкурсе. От претендентов на кресло директора ГЦКиД требуются: высшее образование; опыт работы в сфере деятельности организации; опыт работы на руководящей должности; трудовой стаж не менее 5 лет.

После окончания приема документов в течение 15 календарных дней комиссия проводит проверку соответствия квалификационным требованиям сведений, представленных претендентами на замещение вакантной должности. На втором этапе комиссия на основании предоставленных кандидатами документов, а также по результатам индивидуального собеседования оценивает их знания, навыки и умения (профессиональный уровень).

Глава Бердска в течение месяца со дня завершения конкурса заключает трудовой договор и назначает на должность директора Городской центр культуры и досуга.

Пока обязанности директора бердского ГЦКиД исполняет заместитель Антон Седов.

Городской центр культуры и досуга в современном виде существует с 2011 года. МБУ ГЦКиД образован в 2005 году путем слияния двух муниципальных учреждений: «Городской центр досуга» и «Культурно-Досуговое объединение». В настоящее время в состав муниципального бюджетного учреждения «Городской центр культуры и досуга» входит три структурных подразделения: Городской парк культуры и отдыха, Городской дом культуры, Досуговый центр «Октябрь» в поселке Новом.

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