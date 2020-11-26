Заморозили окончательно пенсии: Накопительная часть "стоит колом" с 2014 года

Согласно этому порядку, пенсионные отчисления с зарплаты полностью идут на финансирование страховых пенсий.

Заморозка накопительной части пенсии продлена до конца 2023 года

Заморозка накопительной части пенсии в России будет продлена до конца 2023 года. Соответствующий законопроект прошел в Государственной Думе третье, финальное, чтение 26 ноября.

Законопроект устанавливает в 2023 году аналогичный 2014-2022 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, сказано в пояснительной записке.

Напомним, мораторий на формирование средств пенсионных накоплений в стране действует с 2014 года. Согласно этому порядку, пенсионные отчисления с зарплаты полностью идут на финансирование страховых пенсий.

«Учет в 2023 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объеме на страховую пенсию не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования», - подчеркивают авторы инициативы.

При этом последние четыре года Министерство финансов и Банк России разрабатывают концепцию «индивидуального пенсионного капитала», затем «гарантированного пенсионного продукта» и «гарантированного пенсионного плана». Однако в парламент соответствующий проект пока не внесен.

Второе чтение документ прошел в среду, 25 ноября.

Ранее депутаты Государственной думы поддержали в первом чтении проект закона о продлении заморозки накопительной части пенсии еще на год - до конца 2023 года.