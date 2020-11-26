"Даже Навального вывезли на лечение": требует перевести Фургала в больницу Жириновский

"Губернатора Фургала из тюремной камеры не выпускают, чтобы он там умер. Так восстанет весь Дальний Восток! Это же дикость!", - выступил лидер ЛДПР.

Жириновский попросил перевести Фургала на лечение в больницу

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил перевести бывшего губернатора Сергея Фургала из тюремной камеры на лечение из-за болезни легких.

"Дайте медицинскую помощь бывшему губернатору, обнаружена болезнь легких. Он в камере сидит", - сказал Жириновский на пленарном заседании Госдумы в четверг. - Для всех преступников есть больницы, даже Навального вывезли за границу на лечение. А губернатора Фургала из тюремной камеры не выпускают, чтобы он там умер. Так восстанет весь Дальний Восток! Это же дикость! При царе депутаты посещали любую тюрьму, а мы не можем уже несколько месяцев к Фургалу пробиться".

Фургала задержали 9 июля - СК РФ считает его причастным к местной преступной группировке и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, Басманный суд арестовал его на два месяца и отправил в СИЗО "Лефортово".

СК РФ заявил о "неопровержимых доказательствах" причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на еще одного бизнесмена - Александра Смольского.

Фургал виновным себя не признает, в его поддержку в Хабаровске проходят несогласованные митинги протеста. Вскоре после задержания президент Владимир Путин 20 июля отправил Фургала в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия", а врио главы региона назначил Михаила Дегтярева.