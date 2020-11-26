26.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

"Даже Навального вывезли на лечение": требует перевести Фургала в больницу Жириновский

19:45 26.11.2020 Фото: Кремлин.ру
0

"Губернатора Фургала из тюремной камеры не выпускают, чтобы он там умер. Так восстанет весь Дальний Восток! Это же дикость!", - выступил лидер ЛДПР.

% name% title
Жириновский попросил перевести Фургала на лечение в больницу

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил перевести бывшего губернатора Сергея Фургала из тюремной камеры на лечение из-за болезни легких.

"Дайте медицинскую помощь бывшему губернатору, обнаружена болезнь легких. Он в камере сидит", - сказал Жириновский на пленарном заседании Госдумы в четверг. - Для всех преступников есть больницы, даже Навального вывезли за границу на лечение. А губернатора Фургала из тюремной камеры не выпускают, чтобы он там умер. Так восстанет весь Дальний Восток! Это же дикость! При царе депутаты посещали любую тюрьму, а мы не можем уже несколько месяцев к Фургалу пробиться".

Фургала задержали 9 июля - СК РФ считает его причастным к местной преступной группировке и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, Басманный суд арестовал его на два месяца и отправил в СИЗО "Лефортово".

СК РФ заявил о "неопровержимых доказательствах" причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на еще одного бизнесмена - Александра Смольского.

Фургал виновным себя не признает, в его поддержку в Хабаровске проходят несогласованные митинги протеста. Вскоре после задержания президент Владимир Путин 20 июля отправил Фургала в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия", а врио главы региона назначил Михаила Дегтярева.

арест болезнь Дальний Восток митинги Владимир Жириновский Сергей Фургал
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Переведут Фургала в больницу после просьбы Жириновского?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В психушку после двух недель самоизоляции в обсерваторе увезли вахтовиков
21:29 26-11-2020
В психушку после двух недель самоизоляции в обсерваторе увезли вахтовиков
Астрологический прогноз на пятницу 27 ноября 2020 года для каждого знака зодиака
21:20 26-11-2020
Астрологический прогноз на пятницу 27 ноября 2020 года для каждого знака зодиака
БердскУсадить зрителей в шахматном порядке обязали кинотеатр "Орион" в Бердске из-за пандемии
21:02 26-11-2020
Усадить зрителей в шахматном порядке обязали кинотеатр
Огромный астероид за 17,5 миллиарда долларов пролетит мимо Земли в воскресенье 29 ноября 2020 года
20:50 26-11-2020
Огромный астероид за 17,5 миллиарда долларов пролетит мимо Земли в воскресенье 29 ноября 2020 года
Новый год взаперти: Продлили ограничения из-за коронавируса в Москве
20:43 26-11-2020
Новый год взаперти: Продлили ограничения из-за коронавируса в Москве
Перепутал врач: Операцию на здоровой руке вместо больной сделали девочке
20:25 26-11-2020
Перепутал врач: Операцию на здоровой руке вместо больной сделали девочке
Молитва на любовь к Матронушке и Господу
20:20 26-11-2020
Молитва на любовь к Матронушке и Господу
Ковид-диссидентов впервые поймали в аптеках и самогонном магазине в Новосибирске. Их оштрафуют
20:08 26-11-2020
Ковид-диссидентов впервые поймали в аптеках и самогонном магазине в Новосибирске. Их оштрафуют
День морской пехоты отмечается в России 27 ноября 2020 года: Традиции и история мужественного праздника военных
19:50 26-11-2020
День морской пехоты отмечается в России 27 ноября 2020 года: Традиции и история мужественного праздника военных
"Даже Навального вывезли на лечение": требует перевести Фургала в больницу Жириновский
19:45 26-11-2020