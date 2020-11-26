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Ковид-диссидентов впервые поймали в аптеках и самогонном магазине в Новосибирске. Их оштрафуют

20:08 26.11.2020 Фото: Nso.ru
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За неделю рейдов составлено 9 протоколов за нарушение масочного режима. Снова под пристальным вниманием магазины и организации сферы услуг.

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Новосибирским аптекам впервые грозит наказание по итогам проверок в период противодействия коронавирусу

В Новосибирской области в отношении субъектов предпринимательской деятельности, а также граждан активными темпами ведутся проверки соблюдения правил поведения при действующем режиме повышенной готовности. Среди нарушителей впервые оказались две аптеки и самогонный магазин – они будут оштрафованы за нарушение масочного и санитарно-эпидемиологического режима.

Очередной совместный рейд регионального минпромторга, УМВД России по Новосибирску и управления Роспотребнадзора по Новосибирской области по соблюдению правил поведения при введении режима повышенной готовности в условиях предотвращения распространения коронавирусной инфекции прошел 26 ноября. Как сообщил начальник отдела регионального государственного контроля министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Евгений Бондаренко, было проверено 11 объектов в Октябрьском районе Новосибирска, среди которых – продуктовые и пивные магазины, кафе, торговый центр, аптеки, салон-парикмахерская, отделение банка. В ходе рейда нарушений не выявлено, однако отдельным гражданам и организациям были даны разъяснения о необходимости соблюдения масочного режима и других необходимых мер в период пандемии.

«За неделю проведены проверки пяти фитнес-центров, двух банковских офисов. Также проверено восемь аптек, в двух из которых выявлены нарушения соблюдения режима ограничений. Сотрудниками Управления Роспотребнадзора выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм (отсутствие рециркуляторов), возбуждены два административных производства по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ в двух аптеках. Сотрудниками минпромторга возбуждено административное производство одной аптеки по части 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ за несоблюдение масочного режима. Следует отметить, что, начиная с апреля, в отношении аптек впервые возбуждены административные производства за нарушения ограничительных мер», – рассказал Евгений Бондаренко.

Кроме того, за неделю контрольные мероприятие были проведены в отношении 61 объекта в шести торгово-развлекательных центрах и торговых центрах, в одном бизнес-центре. В ТЦ «Баzа» сотрудником минпромторга возбуждено административное производство в отношении магазина «Самогонная лавка» по части 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ за несоблюдение масочного режима. Также по этой статье возбуждено административное производство в отношении мужской парикмахерской.

Сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, возбуждены два административных производства по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ в отношении столовой-кафе «Греча» и кофейни.

Проверены четыре отдельно стоящих объекта торговли, из них два универсама торговой сети «Горожанка», в каждом из которых сотрудниками Роспотребнадзора выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм (отсутствие антисептиков, рециркуляторов, не проводится термометрия), возбуждены два административных производства по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

Таким образом, за неделю по итогам совместных рейдов сотрудниками регионального минпромторга составлено три протокола об административных правонарушениях по ч.2 ст. 20.6.1 КоАП РФ, сотрудниками Роспотребнадзора – шесть протоколов об административных правонарушениях по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Всего по информации минпромторга за период с 15.04.2020 сотрудниками региональных министерств промышленности, торговли и развития предпринимательства, транспорта и дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, экономического развития проверено 3626 субъектов предпринимательской деятельности (в том числе торговых центров и отдельно стоящих предприятий).

Напомним, что на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу Губернатор Андрей Травников обозначил приоритеты проведения контрольных мероприятий. В их числе – повышение эффективности рейдов по соблюдению ограничительных мер, применение более жестких мер по отношению к нарушителям режима повышенной готовности. Глава региона также акцентировал внимание на важности формирования ответственного отношения граждан к соблюдению необходимых мер.

бизнес-центр КоАП РФ коронавирус минпромторг рейд соблюдение масочного режима
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