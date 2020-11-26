Новый год взаперти: Продлили ограничения из-за коронавируса в Москве

По словам мэра Собянина, ситуация в столице остается тяжелой. На какой срок теперь действуют ограничительные меры?

Собянин продлил меры из-за коронавируса в Москве до середины января

Мэр Москвы Сергей Собянин до 15 января продлил ограничительные меры из-за распространения коронавируса.

По его словам, ситуация в столице остается тяжелой. Так, за неделю с 16 по 22 ноября количество "выявленных случаев ковидной пневмонии" увеличилось на два процента, а число госпитализаций — на три процента.

"Сейчас происходит постепенное сглаживание динамики роста. Но говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости пока еще рано. Система здравоохранения по-прежнему работает с очень большой нагрузкой", — отметил Собянин.

Режим домашней самоизоляции для жителей из групп риска, куда входят люди старше 65 лет, а также имеющие хронические болезни, продлили до 15 января.

До этой же даты работодателям предписано сохранять на "удаленке" тридцать процентов сотрудников.

До середины января с ограничениями продолжат работать бары, рестораны, кафе и клубы. По указу мэра, они не принимают посетителей после 23.00. Лекции и выставки проводятся только онлайн.

Власти уверены, что эти меры пока позволяют избегать введения локдауна в Москве.

"Благодаря принятым мерам пока удается избежать самого тяжелого весеннего сценария развития пандемии с тотальным закрытием всего и вся", — подчеркнул Собянин.

Ранее он заявил, что Москва держит в запасе коечный фонд объемом около пяти тысяч мест. Всего в городе около 17 тысяч коронавирусных коек и, по словам мэра, половина из них создана в резервных госпиталях, а не в больницах, которых оказывают плановую медпомощь.