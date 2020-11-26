26.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Усадить зрителей в шахматном порядке обязали кинотеатр "Орион" в Бердске из-за пандемии

21:02 26.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Кроме того, сотрудников единственного бердского кинотеатра научили правильно носить маски и разводить дизрастворы. Очиститель воздуха в кинозале обязателен.

% name% title
Рассаживать зрителей в шахматном порядке и установить рециркуляторы воздуха обязали кинотеатры и театры региона

По итогам проверок соблюдения санитарно-эпидемиологических мер по коронавирусу кинотеатрам, театрам и гостиницам крупнейших городов региона рекомендовано установить рециркуляторы воздуха, правильно хранить дезсредства, носить маски и рассаживать зрителей с учетом соблюдения социальной дистанции – в шахматном порядке. Соответствующие замечания сделаны на текущей неделе администрациям гостиниц, театров и кинотеатров Новосибирска и Бердска.

Выездные контрольные мероприятия в 10 гостиницах и учреждениях культуры проведены 24-25 ноября министерством экономического развития Новосибирской области совместно с Роспотребнадзором и ГУ МВД России по Новосибирской области.

Как прокомментировала заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова, руководителям объектов гостиничного бизнеса, кинотеатров, домов культуры, театров региона сделаны замечания, которые должны быть устранены в ближайшее время, а также даны разъяснения по установке необходимого оборудования.

«Ряду организаций в ходе наших совместных выездов даны рекомендации о необходимости установки рециркуляторов воздуха, об оформлении журналов фиксации температуры тела постояльцев и посетителей, которая должна замеряться бесконтактно два раза в день, и другие рекомендации. В ходе проверок гостиниц во время первой волны заболеваний некоторым предпринимателям были сделаны замечания и проведена с ними разъяснительная работа. Сейчас мы повторно проверяем и смотрим, как эти недочеты были устранены. В противном случае, может быть оформлено постановление о нарушениях, и пакет документов отправлен в суд. Нарушений по рассадке зрителей в учреждениях культуры не выявлено, и в ходе контрольных мероприятий наши специалисты всегда делают особый акцент на необходимости соблюдения кинотеатрами и театрами правил продажи билетов – они должны продаваться с учетом соблюдения социальной дистанции», – подчеркнула Анна Павлова.

В ходе рейдов минэкономразвития региона на текущей неделе для руководства и персонала новосибирских гостиницы «Сити Отель», хостела «Трак54», театру кукол КДЦ им. К.С. Станиславского проведено разъяснение о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и ношения масок, рекомендовано приобрести рециркулятор воздуха. Администрации новосибирского хостела «Apart StudioTemis & Hostel» также рекомендовано завести журналы фиксации температуры тела посетителей и сотрудников, приобрести бесконтактный термометр.

Руководству бердского кинотеатра рекомендовано нанести разметку на кресла зала для соблюдения социальной дистанции. С руководством и персоналом кинотеатра «Орион» в Бердске была проведена беседа о правильном ношении маски и правильном хранении дезсредств, а также использовании инструкции при разведении высококонцентрированных хлорсодержащих средств для исключения возможности получения ожогов при уборке.

Всего с участием минэкономразвития с мая проверено за первую волну заболеваний – 194 коллективных средства размещения, за вторую – 28 гостиниц и 5 учреждений культуры. Основные нарушения, выявляемые в ходе проверок, – несоблюдение масочного режима, отсутствие антисептика для постояльцев, отсутствие термометра для фиксации температуры сотрудников и постояльцев, отсутствие журнала фиксации температуры, отсутствие вирулицидных средств для обработки дверных ручек и помещений. Проведение рейдов будет продолжено. Напомним, что за злостное неисполнение этих и

иных мер предотвращения распространения коронавирусной инфекции нарушители могут быть оштрафованы до 300 тысяч рублей или их деятельность может быть приостановлена.

антисептик дезсредства кинотеатр персонал соблюдение масочного режима Анна Павлова
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ходили в коронавирус в кино?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В психушку после двух недель самоизоляции в обсерваторе увезли вахтовиков
21:29 26-11-2020
В психушку после двух недель самоизоляции в обсерваторе увезли вахтовиков
Астрологический прогноз на пятницу 27 ноября 2020 года для каждого знака зодиака
21:20 26-11-2020
Астрологический прогноз на пятницу 27 ноября 2020 года для каждого знака зодиака
БердскУсадить зрителей в шахматном порядке обязали кинотеатр "Орион" в Бердске из-за пандемии
21:02 26-11-2020
Усадить зрителей в шахматном порядке обязали кинотеатр
Огромный астероид за 17,5 миллиарда долларов пролетит мимо Земли в воскресенье 29 ноября 2020 года
20:50 26-11-2020
Огромный астероид за 17,5 миллиарда долларов пролетит мимо Земли в воскресенье 29 ноября 2020 года
Новый год взаперти: Продлили ограничения из-за коронавируса в Москве
20:43 26-11-2020
Новый год взаперти: Продлили ограничения из-за коронавируса в Москве
Перепутал врач: Операцию на здоровой руке вместо больной сделали девочке
20:25 26-11-2020
Перепутал врач: Операцию на здоровой руке вместо больной сделали девочке
Молитва на любовь к Матронушке и Господу
20:20 26-11-2020
Молитва на любовь к Матронушке и Господу
Ковид-диссидентов впервые поймали в аптеках и самогонном магазине в Новосибирске. Их оштрафуют
20:08 26-11-2020
Ковид-диссидентов впервые поймали в аптеках и самогонном магазине в Новосибирске. Их оштрафуют
День морской пехоты отмечается в России 27 ноября 2020 года: Традиции и история мужественного праздника военных
19:50 26-11-2020
День морской пехоты отмечается в России 27 ноября 2020 года: Традиции и история мужественного праздника военных
"Даже Навального вывезли на лечение": требует перевести Фургала в больницу Жириновский
19:45 26-11-2020