В психушку после двух недель самоизоляции в обсерваторе увезли вахтовиков

Золотодобытчики не выдержали без выхода из гостиницы. Но полагают, что проблемы с психикой у них начались по другой причине.

Вахтовики «Полюса» попали в психдиспансер после изоляции в красноярской гостинице

Около 10 вахтовиков «Полюса» увезли в психоневрологический диспансер из гостиницы, где они пережидали карантин, сообщает источник «ТВК Красноярск». Мужчины находились в обсерваторе перед выездом на вахту.

По информации источника, это произошло на днях – мужчин увезли в медучреждение из гостиницы «Октябрьская». Они должны были провести в обсерваторе 2 недели, не выходя из здания. Известно также, что вахтовиков селят на обсервацию и в другие гостиницы Красноярска.

В «Октябрьской» корреспондента «ТВК Красноярск», который обратился туда под видом потенциального постояльца, после вопроса о находящихся на карантине золотодобытчиках начали настоятельно отговаривать от заселения.

В компании «Полюс» заявили, что им известно об инциденте с вахтовиками. Там пояснили, что проблемы с психикой у работников начались не из-за изоляции. По словам представителя компании, причина – злоупотребление алкоголем.

«Чтобы заехать на производственную площадку, сотрудники находятся на двухнедельной обсервации, на которой проходят тестирование на коронавирус. Если они получают 2 отрицательных теста, могут "чистыми" заехать на производство.

Да, были такие случаи, но люди попадали в подобное медучреждение не из-за того, что там тяжело морально, а из-за того, что они незаконно проносили с собой алкоголь и сильно злоупотребляли», – сказали в пресс-службе.

Там также подчеркнули, что работникам, которые проходят обсервацию перед выездом на вахту запрещено употреблять спиртное. Это считается нарушением трудовой дисциплины и влечет санкции, так как карантин оплачивается и приравнивается к рабочему времени. После произошедшего служба безопасности компании усилила контроль над сотрудниками, отметили в компании.