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Брал взятки домами: задержали вице-мэра Евпатории. Второго за три месяца

22:28 26.11.2020 Фото: Пресс-службы администрации Евпатории
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Примечательно, что недавно задержанный чиновник Кирилл Вавренюк был прокурором города.

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Бывшего вице-мэра Евпатории задержали за крупную взятку

Правоохранители задержали бывшего первого заместителя главы администрации Евпатории Кирилла Вавренюка по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, будучи первым замглавы Евпаторийской администрации, весной 2018 года чиновник получил через посредника взятку в крупном размере в виде объекта капстроительства. Последняя стала вознаграждением за утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане и предварительное согласование передачи в аренду без торгов муниципальных земель. Через некоторое время первый вице-мэр подписал постановление, которым удовлетворил интересы взяткодателя.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ).

В рамках проводимых спецмероприятий сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю доставили его в следственный отдел СК по Евпатории для следственных действий.

Родившийся 22 октября 1981 года во Львове Кирилл Вавренюк с 1982 года проживает в Крыму. В 2004 году он окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение". С 2004 по 2010 годах работал в органах прокуратуры Симферополя и в прокуратуре Автономной Республики Крым. В 2010-2014 году - прокурор Евпатории.

В 2014-2017 годах работал помощником прокурора Железнодорожного района Симферополя, а также в органах прокуратуры и СКР. В мае 2017 года был назначен первым заместителем главы администрации Евпатории. Летом 2020 года занял должность замглавы городской администрации.

Как ранее сообщалось, в сентябре ГСУ СК по Крыму возбудило дело в отношении другого заместителя главы администрации Евпатории, а также действующего и бывшего заместителей директора МКУ "Управление капитального строительства администрации города Евпатории". Им инкриминировали получение взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. В частности, 10,5 миллиона рублей поступили на банковские счета аффилированных со злоумышленниками фирм. Учитывая признание вины, суд поместил их под домашний арест.

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