Кого почитают в православном календаре 27 ноября 2020 года? Традиции, приметы и обычаи дня

Если 27 ноября выдался теплый день и без утреннего инея, то следующий год будет неурожайным.

Начинался «волчий месяц». Волки еще не ослабели от голода, но уже не прочь были чем-то поживиться

27 ноября 2020 года – Филиппов день.

Народный праздник «Филиппов день» отмечается 27 ноября (по старому стилю – 14 ноября). В церковном календаре это день почтения памяти святого апостола Филиппа – одного из двенадцати апостолов – учеников Иисуса Христа. Другие названия праздника: «Филипповки», «Филиппово заговенье», «Куделица», «Заговенье».

История праздника и традиции

Евангелие от Иоанна сообщает, что Филипп происходил из того же города, что и апостолы Андрей и Петр, и был призван вместе с ними. Известно также, что он был женат, имел дочерей. Филипп проповедовал Евангелие, сопровождая свои речи чудесами. Так, однажды он воскресил умершего младенца, которого принесла на руках безутешная мать. В другой раз по требованию толпы, грозившей побить Филиппа камнями, он вернул к жизни покойника, которого несли мимо на носилках. Свою жизнь Филипп окончил на кресте, будучи казнен язычниками за миссионерскую деятельность.

Традиционно этот день праздновался на «широкую ногу». Закончился сбор урожая и закрома ломились от зерна, с полей был собран урожай картошки, капусты и других овощей, забита часть скота. Все это ставили на стол. Со следующего дня начинался Рождественский (Филипповский) пост длиною в 40 дней, поэтому народ наедался накануне.

В эти дни заканчивались свадьбы и прочие шумные праздники. Все время полагалось посвящать работе и благочестивым занятиям. Однако вечером Филиппова дня можно было заняться гаданием. Для этой цели девушки тайно оставляли кусок говядины с вечерней трапезы, затем прятали его ночью под подушку, три раза проговаривали заветные слова и ложились спать. После этого во сне можно было увидеть будущего жениха.

С Филипповок начинались «бабьи засидки»: женщины собирались в одной избе, пряли лен и шерсть. При этом пели тихие песни или беседовали. Сохранилось немало поговорок и пословиц, подчеркивающих важность рукоделия: «У нерадивой пряхи и на себя нет рубахи»; «Не напрядешь зимой – нечего будет ткать летом»; «Соха кормит, веретено одевает».

На Филиппов день не забывали и о домовом. Его угощали всевозможными закусками, чтобы он берег скот. Прежде чем приступить к вечерней трапезе хозяева дома выходили во двор, отбивали поклон и звали домового на ужин. Оставшуюся еду после трапезы накрывали салфеткой и оставляли до следующего дня. Считалось, что она накормит домового. Согласно поверью, если он останется доволен вечерней трапезой, то натаскает много снега и накроет посевы, чтобы уберечь их от мороза.

Начинался «волчий месяц». Волки еще не ослабели от голода, но уже не прочь были чем-то поживиться. Они собирались в стаи и начинали бродить повсюду, иногда подбирались близко к жилищу людей. Могли даже напасть на одинокого путника или скотину. Поэтому люди старались держаться подальше от лесов, открытых местностей и полей, где часто можно было встретить волков.

Приметы

Если на Филиппов день утром появился иней – будет хороший урожай овса.



Если 27 ноября выдался теплый день и без утреннего инея, то следующий год будет неурожайным.Облачная и снежная погода обещает ненастье в конце мая.Если в этот день полил дождь, то пшеница уродится.Если начали каркать вороны – ударит оттепель.Кто не повенчался до Филипповок – молись Богу, да жди нового мясоеда.Родившиеся 27 ноября всего в жизни добиваются сами. Носить им следует халцедон.

Источник: rubtsovskmv.ru