Вакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются

г. Бердск, ул. Промышленная, 8. vacancy@notis.ru, т. 8(38341) 5-82-10.

ООО «НОТИС» требуются: • ЗАТОЧНИК, ШЛИФОВЩИК (с опытом работы)

• ТЕРМИСТ (с опытом работы)

• ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК

(электрическая и мех. регулировка узлов машин)

• СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ

(металлообработка по чертежам)

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (газорезчик)

• ТОКАРЬ (станок 1К62)

• ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (Inventor, Solid works)

• КОМПЛЕКТОВЩИК, РЕЗЧИК МЕТАЛЛА

З/п по договоренности (средняя - 30 000 руб.) Доставка автобусами жителей г.Бердска и Искитима. Оплата проезда жителям г. Новосибирска. Своя столовая. Полный соц. пакет. г.Бердск, ул.Промышленная, 8. vacancy@notis.ru т. 8(38341) 5-82-10. на правах рекламы

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