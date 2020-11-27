Вакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются

ООО «НОТИС» требуются:
• ЗАТОЧНИК, ШЛИФОВЩИК (с опытом работы)
• ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК
(электрическая и мех. регулировка узлов машин)
• СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
(металлообработка по чертежам)
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (газорезчик)
• ТОКАРЬ (станок 1К62)
• ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (Inventor, Solid works)
З/п по договоренности (средняя - 30 000 руб.)
Доставка автобусами жителей г.Бердска и Искитима.
Оплата проезда жителям г. Новосибирска.
Своя столовая. Полный соц. пакет.
г.Бердск, ул.Промышленная, 8. vacancy@notis.ru т. 8(38341) 5-82-10.
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