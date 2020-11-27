Календарь покупок и приобретений по лунному календарю на декабрь 2020 года

Первые выходные декабря будут неудачным временем для шопинга. Убывающая Луна во Льве будет в диссонансе, поэтому в эти дни лучше заняться другими делами.

Старайтесь следовать рекомендациям денежного лунного календаря, чтобы в декабре было проще сохранять удачу

Финансовые неурядицы выбивают нас из колеи и заставляют нервничать и переживать. Старайтесь следовать рекомендациям денежного лунного календаря, чтобы в декабре было проще сохранять удачу.

Если вы хотите как можно меньше зависеть от настроения Луны, старайтесь следовать десяти основным правилам успеха. Также в декабре будет очень важно помнить о сохранении здоровья. Не переутомляйтесь на работе.

1 декабря: убывающая Луна в Близнецах — время, в которое нужно проявлять осторожность в обращении с деньгами. Ночное светило может сделать всех нас безответственными и импульсивными.

2, 3, 4 декабря: очень удачные дни для финансовой активности, в которые вас могут ожидать большие успехи в бизнесе и в творческом направлении. Можно смело совершать дорогостоящие приобретения.

5, 6 декабря: первые выходные декабря будут неудачным временем для шопинга. Убывающая Луна во Льве будет в диссонансе, поэтому в эти дни лучше заняться другими делами, например, уборкой или подготовкой дома к праздникам.

7, 8 декабря: убывающая Луна в Деве — время, в которое лучше воздержаться от финансовой активности. Лучше посвятить себя работе и делам.

9, 10 декабря: убывающая Луна в Весах. В эти дни можно покупать новую одежду, мебель и менять стиль. Это повысит удачу в финансовой сфере и в любви.

11, 12 декабря: пока Луна стареет в Скорпионе, можно тратить деньги на вторую половинку, ходить на свидания, браться за новые дела на работе. Также можно попробовать найти свое предназначение при помощи трех духовных методов.

13, 14 декабря: 13 число — последний день убывания Луны и первый день пребывания в Стрельце. Астрологи не советуют тратить деньги, особенно на покупку или починку автомобиля. 14 декабря — Новолуние. В этот понедельник можно будет отправляться в дальние поездки.

15, 16 декабря: начало роста Луны пройдет под эгидой Козерога. Эти два дня очень неудачны для покупок. Их лучше посвятить решению дел, которые нет возможности откладывать на потом.

17, 18, 19 декабря: три самых благоприятных дня декабря для финансовой активности. Рост Луны в Водолее — это всегда хорошо, особенно для тех, кто постоянно что-то покупает или продает.

20, 21 декабря: рост Луны в Рыбах — это дни, в которые лучше не позволять себе тратить больше, чем было рассчитано. Риски и авантюры до добра не доведут.

22, 23, 24 декабря: активная Луна под влиянием Овна — три идеальных дня для усиленной подготовки к новогодним праздникам и завершения самых важных дел. Можно покупать подарки.

25, 26 декабря: в эти дни лучше прибираться дома и наводить порядок в документах, выплачивать долги. Диссонанс Тельца и растущей Луны может привести к финансовым потерям.

27, 28, 29 декабря: рост Луны в Близнецах — это очень благоприятное время, в которое финансовая активность будет максимально благоприятной. Шопинг станет отличным способом повышения настроения.

30, 31 декабря: 30 число эксперты называют самым опасным днем декабря, в который опасно будет что-либо покупать или продавать. Это будет Полнолуние в Раке. 31 декабря Луна начнет убывать в том же Знаке. Последний день 2020 года в финансовом плане будет довольно благоприятным.

Пользуйтесь камнями для привлечения денег, чтобы последний месяц этого года стал для вас более удачным. Пусть ваши желания исполнятся, а деньги при этом приумножатся.

Источник: dailyhoro.ru