"Газовое оборудование» в Бердске представляет качественные бренды и быстрое сервисное обслуживание

Компания «Газовое оборудование» располагает собственным сервисным центром

Торгово-сервисная компания «Газовое оборудование» была основана в Искитиме 12 лет назад. В дальнейшем магазины открылись в городах Черепаново и Маслянино, а недавно — в Бердске. Специалисты компании владеют исчерпывающей информацией о новинках газового оборудования, современных технологиях газификации, стандартах качества и готовы дать покупателям подробную консультацию о своем товаре.

- Мы предлагаем людям только качественное оборудование, проверенное временем, - рассказывает директор компании. - К нам приходят бывшие покупатели и говорят: «Мы покупали у вас котел, и он прослужил нам 10 лет верой и правдой, что вы нам посоветуете дальше?» Ради этого стоит работать!

Почему сибиряки выбирают газовое топливо для дома?

Пусть стоимость процесса газификации высока, но она быстро себя окупает. По крайней мере, так считают те, кто однажды перешел от угля и дров к голубому топливу. Каковы же преимущества газа?

Газовое топливо дешевое.

Не надо заботиться о заготовке дров и угля.

В доме всегда чистый воздух, нет пыли от золы и угля.

В доме всегда тепло и комфортно.

Хозяину не нужно постоянно топить печь.

Итак, вы решились газифицировать свое домовладение? Дело за малым — подобрать качественное надежное оборудование. Для начала отправляйтесь в магазин «Газовое оборудование» за консультацией опытного специалиста. Выбрать модель котла, прицениться, узнать многие нюансы подключения - после визита в магазин вы будет куда более подкованными в этих вопросах. Вам помогут согласовать проектную документацию, подключиться к газопроводу, провести пусконаладочные работы.

Какие газовые котлы предлагает компания «Газовое оборудование»?

Магазин «Газовое оборудование» в Бердске делает акцент на продаже высококачественных котлов российских, европейских производителей, а также Кореи. Это котлы, разработанные специально для сибирского климата.

В первую очередь котлы российского производства. Это напольные котлы «МИМАКС» производства г. Таганрог и «Очаг» производства г. Ульяновск. Эти котлы отличаются от настенных полной энергонезависимостью и похожи высоким КПД (до 90%). Стоимость котлов начинается от 8000 р. с площадью обогрева до 70 кв.м и возрастает с увеличением мощности и площади обогрева. Это надежные экономичные, практически не ломающиеся котлы, так как у них полностью отсутствуют трущиеся детали и электроника. В продаже представлены котлы, имеющие как стальные, так и чугунные теплообменники. Срок службы таких котлов 15 лет, гарантийный срок 2,5 года.

Также в продаже большой выбор настенных котлов производства Южной Кореи и стран ЕС(Италия, Германия).

Стоимость настенных котлов зависит от курса валют . Как правило, цена начинается от 35 тысяч рублей и далее возрастает с увеличением мощности котла.

Альтернативный источник отопления

При подключении к газовому топливу следует обязательно решать вопрос об альтернативном источнике тепла, чтобы предотвратить различные ситуации в случае нехватки газа, поломки котла и других непредвиденных обстоятельств.

К альтернативным видам отопления относятся: электрокотлы, камины, твердотопливные котлы и другие источники тепла, не связанные с природным газом.

О гарантии

Гарантийному ремонту подлежат только те котлы, которые были запущены в работу сервисными специалистами, имеющими сертификат либо допуск к обслуживанию данного вида котла.

При запуске котла данный специалист обязательно должен правильно заполнить данные о запуске котла в гарантийном талоне. Это важно!

Если гарантийный талон не заполнен и котел запускался не сертифицированным специалистом, но имеющим допуск к работе с другим газовым оборудованием, то данный котел с гарантийного обязательства снимается.

Будьте внимательны и проверяйте допуски, когда вам предлагают услуги по подключению и запуску газового оборудования.

Внимательно изучайте инструкцию и гарантийный талон, там все хорошо прописано. Это важно!

Больше, чем продажи

Компания «Газовое оборудование» располагает собственным сервисным центром, который осуществляет гарантийный и послегарантийный ремонт, а также складом запчастей. Специалисты готовы в любой момент, в том числе в выходные дни, выехать по заявке клиента и устранить поломку. Договор на сервисное обслуживание заключается сроком на 1 год. Вызывать специалиста вы можете, в том числе, в выходные и праздничные дни.

Если на оборудование действует гарантия, то по договору выезд, ремонт и замена запчастей будут бесплатными, если речь идет о послегарантийном ремонте, при заключенном договоре сервисного обслуживания оплатить нужно только стоимость запчастей.

Полный ассортимент магазина включает не только газовые котлы, но и твердотопливные котлы, электрические котлы, радиаторы, насосы, инфракрасные обогреватели, водонагреватели, газовые баллоны, газовые плиты, водоочистительные системы, краны и фитинги, все для отопления и водоснабжения.

Ждем вас по адресу: Бердск, ул. Ленина, 90. Телефон 8-923-233-90-90

Источник: Раздел ООО "Газовое оборудование" на сайте Весь Бердск