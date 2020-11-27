Почему в танцы можно отдавать деток в стол раннем возрасте? Да потому что, всестороннее развитие малыша – обеспечено.

С нетерпением ждем начала занятий с вашими звездочками у себя в студии

Любовь с детства: Студия танца "Parallel' набирает маленьких звездочек уже с 2,5 лет

Почему в танцы можно отдавать деток в стол раннем возрасте? Да потому что, всестороннее развитие малыша – обеспечено. Ведь танцы развивают:

Координацию;

Гибкость;

Музыкальность;

Слух;

Выносливость;

Социализируют малыша.

И в целом благотворно влияют не только на физическое развитие и здоровье, но и на психологическое состояние: устойчивость к стрессам и отсутствие страха перед публичными выступлениями.

С нетерпением ждем начала занятий с вашими звездочками у себя в студии: г. Бердск, ул. Боровая, 4/6

Справки по телефону: 8-923-239-76-90

Источник: Раздел Студии танца "Parallel на сайте весь Бердск