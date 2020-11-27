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Магазин "Магия Любви" - Волшебный кофе

09:35 27.11.2020 Фото: Интим-салон Магия любви
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Женьшень во взаимодействии с другими компонентами улучшает микроциркуляцию, повышает либидо и обеспечивает устойчивую эрекцию.

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Уникальность его в том, что продукт стимулирует сексуальную энергию как мужчин, так и женщин

ВоЛшЕбНыЙ КоФе!!!

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Афродизиак, Растворимый кофе 48 hours gold - натуральный ингредиент моментального действия для повышения потенции и яркого оргазма.
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Уникальность его в том, что продукт стимулирует сексуальную энергию как мужчин, так и женщин, повышая чувствительность обоих партнеров.
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Гарантированное действие кофе обусловлено высоким содержанием основного компонента - экстракта женьшеня.
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Женьшень во взаимодействии с другими компонентами улучшает микроциркуляцию, повышает либидо и обеспечивает устойчивую эрекцию.
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Продукт воздействует сразу и имеет пролонгированное действие , поэтому обеспечивает продолжительность полового акта и яркий оргазм партнеров.
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Магия Любви» специализированный магазин товаров для укрепления и сохранения интимного здоровья
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Ежедневно с 10-00 до 20-00
тел.8(383-41) 2-16-09
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Мы работаем с лицами старше 18+
ИП Адамович С.В. ИНН 540226788008 ОГРНИП 305540235400021 
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Источник: Раздел Интим-салона Магия любви на сайте Весь Бердск

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