Ииндексацию пенсий работающим пенсионерам требуют профсоюзы у Путина

Еще в октябре 2020 года президент России Владимир Путин обратился к правительству с указом проработать вопрос возможности возвращения к ежегодной индексации пенсий работающим пенсионерам страны.

Правительство «рассмотрело» вопрос и приняло однозначное решение: средств на повышение пенсий работающим пенсионерам в ПФР нет

Федерация независимых профсоюзов России обратилась к президенту страны Владимиру Путину с вопросом о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам. Актуальную для жителей страны тему уже прокомментировали в Кремле.

Что сказал Владимир Путин об индексации пенсий работающим пенсионерам

Еще в октябре 2020 года президент России Владимир Путин обратился к правительству с указом проработать вопрос возможности возвращения к ежегодной индексации пенсий работающим пенсионерам страны. Заморожена программа была в 2016 году, и с тех пор пенсии трудящихся граждан растут минимально: раз в год их пересчитывают согласно накопленному страховому стажу.

Нормального же повышения пенсий, как у неработающих пенсионеров, у работающих жителей страны не было давно. Тему обсуждали депутаты и правительство и в 2017 году, и в 2018, и в 2019 особенно жарко, ведь заработала новая пенсионная реформа.

К обсуждению вернулись и в 2020 году, так как принятые поправки в Конституцию гласят, что пенсии граждан страны должны расти ежегодно. И уточнения насчет исключительного положения работающих пенсионеров в основном законе нет.

По указу президента правительство «рассмотрело» вопрос и приняло однозначное решение: средств на повышение пенсий работающим пенсионерам в ПФР нет. Но впоследствии оказалось, что решение не окончательное, так как его еще будут рассматривать.

«Вопрос, что называется, будет прорабатываться, обсуждаться», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Индексацию пенсий работающим пенсионерам не одобрили в Минфине

Против возвращения к повышению пенсий работающим пенсионерам России категорически выступили в Министерстве финансов. Новой нагрузки в период экономического кризиса в стране бюджет не выдержит, а у ПФР лишних средств на подобные нужды нет.

По мнению главы Минфина Антона Силуанова, пенсии работающим пенсионерам и не должны увеличивать, ведь инфляцию им «перекрывает» ежегодный рост заработной платы. Лишать же неработающих пенсионеров дополнительных привилегий в пользу работающих не совсем справедливо, ведь у многих пожилых людей нет иной финансовой поддержки, кроме государственной.

С подобным мнением согласились в Пенсионном фонде. Там также выступают против индексации пенсий работающим пенсионерам, которые могут «выжить» за счет наличия заработной платы. Дополнительные средства чиновники предлагают направлять на рост пенсий неработающим пенсионерам, так как им поддержка государства действительно нужна.

Будет или нет индексация пенсий работающих пенсионеров в России в 2021 году

Пока бюджет на 2021 год не принят, но в его первоначальном варианте средства на повышение пенсий работающим пенсионерам не предусмотрены. Ни один законопроект, касающийся болезненной темы, не был одобрен правительством и большинством в Государственной Думе.

При этом в Федерации независимых профсоюзов уверены, что шанс на достижение справедливости все же есть. Представители ведомства направили письмо президенту с требованием присмотреться к актуальной теме и решить вопрос положительно.

Апеллируют специалисты Конституцией, в которой сказано о справедливом и регулярном повышении довольствия пенсионеров страны. Речь отдельно о работающих и неработающих пенсионерах не идет, а значит, дальнейший отказ от индексации будет противоречить основному закону.

Эксперты ФНПР уверены, что тема пенсий работающих пенсионеров еще не закрыта, несмотря на категорические заявления Минфина. И хоть шанс добиться справедливости мизерный, но все же остается.

Источник: 1rre.ru