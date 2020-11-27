Радоница в 2021 году: Когда нужно поминать умерших согласно церковному календарю

Считается, что Радоница — та же Пасха, но только для усопших

День первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших в народной традиции восточных славян — особенный для тех, кто когда-то потерял родного человека. Именно в этот день принято вспоминать усопших. Однако делать это необходимо, соблюдая все традиции. Расскажем, когда Радоница в 2021 году и что принято делать в этот день.

Когда будет праздник

Согласно церковному календарю, отмечать праздник принято на девятый день после Пасхи. В 2021 году она выпадает на 2 мая. Следовательно, несложно посчитать, какого числа будет Радоница у православных людей. Этот праздник придется на вторник Фоминой недели, 11 мая.

Откуда произошло название, значение праздника

У церковного праздника есть другие названия, наиболее распространенные из них:

Радуница;

Радошница;

Радовница.

Эти наименования произошли от слова «радость». Считается, что в праздник нельзя горевать об усопших. Наоборот, необходимо верить и хранить надежду на его вечную жизнь и воскресение души в другом облике.

Значение праздника: особое поминание усопших. В этот день в памяти должны возникать только радостные события, связанные с ушедшими из жизни людьми.

История возникновения праздника

Считается, что Радоница — та же Пасха, но только для усопших. В Великий четверг в церквях прекращается пение литии по умершим. Первый день, когда их вновь можно начинать, — вторник Фоминой недели. Поэтому церковью несколько веков назад было принято решение сделать Пасху для умерших и отмечать ее сразу, как можно будет вспоминать об усопших.

Традиции Радоницы

Православный праздник предназначен для поминания усопших. С утра многие верующие отправляются на службу в церковь, чтобы помолиться за умерших родных и близких людей. После следует сходить на могилу. С собой необходимо взять пасхальный кулич и яйца.

В Радоницу запрещено употреблять алкоголь. Также его нельзя приносить на кладбище.

По традиции в этот праздник нельзя горевать по усопшим, плакать и говорить о них что-то плохое. Следует вспоминать только хорошее об ушедших людях. Можно проговорить вслух или поделиться с кем-то благородными поступками, которые совершались ими при жизни. Пожелать обрести душе человека покой.

Если самостоятельно прийти в храм на службу не получается, то помолиться можно дома. Также по традиции родственники умерших привозят в церковь куличи и пасхальные яйца. Их потом раздают нищим, детям и прихожанам. Они, в свою очередь, молятся за успокоение душ усопших.

Беременным женщинам посещать кладбище в этот день запрещено.

Согласно церковным традициям, в Радоницу не следует заниматься тяжелым физическим трудом. Можно приготовить поминальный обед. За столом должны присутствовать родные и близкие люди усопших.

Что просить для себя

В Радоницу можно обращаться к Богу с просьбами для себя. Чаще всего в этот день молятся за хорошее урожайное лето. Считается, что в этом помогает не только всевышний, но и умершие родственники. Семьи, желающие завести детей, обращаются с просьбами о пополнении. Молятся о первых детках или просят еще потомство.

Гадание на Радоницу

Как бы странно это ни звучало, но в Радоницу можно гадать. Обычно это делают молодые девушки, которые хотят выйти замуж. Они проводят обряд, помогающий узнать имя суженого. По традиции, об этом им рассказывают усопшие родственники.

Итоги

Согласно церковному календарю, день, когда будет Радоница в 2021 году, выпадает на 9 день после Пасхи. Это будет вторник Фоминой недели, 11 мая. Этот день — своеобразная Пасха для умерших. Принято вспоминать о покойном родственнике только хорошее. Горевать о его утрате нельзя, как и говорить плохо. Следует помолиться за успокоение души усопшего в церкви или самостоятельно дома.

Источник: kleo.ru